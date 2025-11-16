PLJUŠTE DEMANTI: Tamara negirala da je Anita pokušala da oduzme sebi život zbog Anđela, pa istakla da Stanojlovićeva NIJE odgovorna za njegov otkaz: BILO JE ŠEST SUVLASNIKA I IZGLASALI SU...

Bez ustezanja!

Sagovnornica voditelja Jovana Ilića - Joce novinara u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', bila je Tamara Radoman, najbolja prijateljica i PR Anite Stanojlović.

Anitina prijateljica se osvrnula na žestoku raspravu Anđela i Anite kojoj je prisustvovala, te je rešila da otkrije svoju stranu priče i brojne detalje, kada je reč o tom nemilom događaju.

- Moram samo da demantujem tri stvari. Nikada nisam javila Anđelu da se Anita vratila u stan i da joj je uvijena ruka, kao ni da ulazi u kupatilo. Da, javila sam se Anđelu i rekla da je Anita došča u stan, ali nikakvu uvijenu ruku nisam spomenula, niti je ona postojala. Ništa joj nisam videla po rukama. Slika o kojoj on priča, navodno postoji i ona to je to poslala njemu. Pričao mo je o toj slici, ali mi je nikada nisam videla. On je meni tada ispričao da nije dobio sliku gde se ona reže, nego govori kako će to da uradi. Druga stvar koju moram da demantujem je ta da je on zbog Anite dobio otkaz na poslu. To nije istina. Bilo je šest suvlasnika tog logala. Nakon što je Anđelo izašao iz rijalitija, stanje u lokalu nije bilo idealno. Bili su sastanci na kojima su ostali momci glasali, gde su petorica momaka rešila da Anđelo iađe iz posla. Međutim, usaglasili su se da Anđelo ostane za Novu godinu u tom lokalu da odradi. Što se šume tiče, nije istina da je Anita bila u nekakvoj šumi. Ona je živela na Zvezdari. Kako je izletela izzdrade, krenula je jednom nizbrdicom i dok se spušta dole. Tu su bila dva kretanja, jedno je za autoput, a drugo je bila neka uličica, malo mračnija. Kad sam rekla da Anđelu da ide da je traži, on je rekao da ne želi da prođe tom uličicom, kako se bi napravio neku štetu na autu. Te noći, da mi noge nisu bile u staklu od te lomljavine, ja bih prva išla za Anitom da je potražim, sama pešaka, ali sam imala odgovornost prema detetu koje je bilo u stanu. Anita ume da svašta kaže u besu, ali to ne daje nikom za pravo da se ponaša. Anita mi je prvo rekla da pustim dokaze, pa se ona on meni obratio i rekao da ako krenem ja sa dokazima, krenuće i on. E, ja se pretnji ne plašim, takav sam karakter. Mogu da uzmem i pustim sve u ovom trenutku - istakla je Tamara.

