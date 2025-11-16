PRIMALA JE INFUZIJU I NIJE USTAJALA IZ KREVETA: Anitina drugarica otkrila sve o PAKLENOM raskidu sa Anđelom, pa se osvrnula na nagađanja da Rankovićeva majka nije bila zadovoljna snajkom

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Sagovnornica voditelja Jovana Ilića - Joce novinara u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', bila je Tamara Radoman, najbolja prijateljica i PR Anite Stanojlović.

Kako je izgledalo dok je Anita patila za Anđelom? Da li je istina da je njegova majka bila protiv njihove veze?

- Anđelo je ostavio Anitu kad je bio poslednji ''Narod pita''. Nakon toga, sve su bili poslednji trzaji da se možda veza povrati. Ona je njega molila, a on joj je davao lažnu nadu, da će se možda ponovo spojiti. Anita je bila u veoma lošem stanju. Dobila je šećer, primala je infuziju i nije ustajala iz kreveta. Kuvala sam joj čorbe i supe i nosila u sobu, kako bi makar malo funcionisala zbog svog deteta. Ona je prema njenom sinu, najbolja moguća majka, sve što može da mu pruži, ona mu pruža. Posvećena je detetu i on joj je centar sveta. Što se tiče njegove majke, on je Aniti i meni rekao da njegova majka nikada taj odnos neće prihvatiti i da Anita ne može da dolazi u njihovu kuću. Jednom prilikom mi je rekao:'' kako da napravim svadbu sa Anitom, a da mi ne dođe majka?''

