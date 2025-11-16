AKTUELNO

Domaći

PRIMALA JE INFUZIJU I NIJE USTAJALA IZ KREVETA: Anitina drugarica otkrila sve o PAKLENOM raskidu sa Anđelom, pa se osvrnula na nagađanja da Rankovićeva majka nije bila zadovoljna snajkom

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com/Privatna arhiva ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Sagovnornica voditelja Jovana Ilića - Joce novinara u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', bila je Tamara Radoman, najbolja prijateljica i PR Anite Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je izgledalo dok je Anita patila za Anđelom? Da li je istina da je njegova majka bila protiv njihove veze?

- Anđelo je ostavio Anitu kad je bio poslednji ''Narod pita''. Nakon toga, sve su bili poslednji trzaji da se možda veza povrati. Ona je njega molila, a on joj je davao lažnu nadu, da će se možda ponovo spojiti. Anita je bila u veoma lošem stanju. Dobila je šećer, primala je infuziju i nije ustajala iz kreveta. Kuvala sam joj čorbe i supe i nosila u sobu, kako bi makar malo funcionisala zbog svog deteta. Ona je prema njenom sinu, najbolja moguća majka, sve što može da mu pruži, ona mu pruža. Posvećena je detetu i on joj je centar sveta. Što se tiče njegove majke, on je Aniti i meni rekao da njegova majka nikada taj odnos neće prihvatiti i da Anita ne može da dolazi u njihovu kuću. Jednom prilikom mi je rekao:'' kako da napravim svadbu sa Anitom, a da mi ne dođe majka?''

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PONIŽAVAŠ ŽENE: Sara bez zadrške sasula mišljenje Janjušu u lice, pa se osvrnula na Jovanu advokaticu i njen sukob sa Bebicom! (VIDEO)

Domaći

TEODORA NIJE MOGLA DA SE SKLONI OD NJEGA: Slavica Delić raspalila rafal po Bebici, pa vinula Đukića u nebesa: Konkretan je i iskren...

Domaći

Razotkrila drugaricu?! Matea Stanković dala svoj sud o Sofijinom ulasku i svađi sa Minom, pa otkrila da je Janićijevićevoj jedan muškarac u Beloj kući

Zadruga

Zasevala poput groma: Milena bez ustezanja otkrila šta misli o Aniti, pa se osvrnula na sukob s Janjušem: On je jedan miš! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Miona istakla da je Stanislav NARCIS, pa se osvrnula na odnos Aneli i Janjuša i dala svoje dalje prognoze! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Matora kao nikada do sad oplela po Aneli i Neriu, pa skinula rukavice i potkačila Asmina Durdžića: BIO JE GODINAMA SA STANIJOM, A