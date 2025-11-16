AKTUELNO

ON JE MOJE NAJVEĆE RAZOČARANJE: Anitina drugarica osula drvlje i kamenje po Filipu Đukiću, pa istakla da je bio INTIMAN sa Majom Marinković! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sagovornica voditelja Jovana Ilića - Joce novinara u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', bila je Tamara Radoman, najbolja prijateljica i PR Anite Stanojlović.

Kako gledaš iz ove perskektive na odnos Filipa Đukića i Anite Stanojlović?

- Mnogo sam ga gotivila. Imala sam priliku da ga upoznam. Znam ga iz grada. Njegov i Anitin odnos je bio poput neke veze, bila je presrećna pored njega. Nisu bili klasična kombinacija jer ju je upoznao sa svojim društvom. Išli su kod njega kad je bio trezan, gledali filmove i naručivali hranu. Bio je to veoma je dan lep odnos. Za mene je on najveće razočaranje. Niko ga ne sili da on sada bude sa Anitom, ali je trebalo makar da se pokaže kao pravi muškarac. Da bude uz nju, makar kao prijatelj, makar jer su njih dvoje imali takav odnos. Oni su se videli i na dan njegovog ulaska u ''Elitu''. Dala mu je poklon, koji je on oberučke prihvatio. Naravno da joj zameram jer je uradila ono sa njim nakon ulaska u rijaliti, ali s obzirom na to da je on bio muškarac s kojim se viđala, misila je da će samo nastaviti taj odnos. Pritom, samo da se osvrne, na odnos Maje i Filipa, meni je Anita jednom prilikom rekla da joj je Filip priznao kako je bio sa Majom, pre njene nove zadnjice.

Autor: S.Z.

