POČINJE VELIKO SLAVLJE U ELITI! Željko Mitrović danas proslavlja krsnu slavu, vreme je za gozbu u Beloj kući! (VIDEO)

Slavlje!
Željko Mitrović danas proslavlja svoju krsnu slavu, Svetog Đorđa Đurđic, a kao i svake godine, tako će se i ove u Eliti počastiti ukućane.
- Draga Elito, danas je Đurđic. Voleo bih da se svi počastite i zabavite na današnji dan povodom slave koju slavim. Pozdrav, Željko Mitrović - glasilo je pismo.
Kao i prethodnih godina, ukućani će imati priliku da se zajedno okupe i obeleže slavu, a Veliki šef je još jednom pokazao koliko misli na ukućane Bele kuće.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić