ZALIVA POD SUZAMA! Anita i Anđelo udružili snage da podignu Bebicu sa dna: On ne može da prihvati raskid sa Teodorom (VIDEO)

Nije mu lako ni najmanje!

Nenad Macanović Bebica ne prestaje da plače zbog raskida sa Teodorom Delić, a Anđelo Ranković i Anita Stanojlović su udružili snage da ga podignu sa dna.

- Ti nisi kriv ništa, nisi ništa loše uradio - rekla je Anita.

- Jesam li bio uvek realan? - pitao ej Bebica.

- U 90% slučajeva - rekla je Anita.

- Pa što? - govorio je plakajući.

- Ti si ispravan, kao i ja. Mi dajemo sve od sebe, ali ona ne bi za tebe. Imaš decu, nemoj da te bilo ko gleda - rekla je Anita.

- Moja deca i ona su mi bili sve na svetu - rekao je Bebica.

- I meni je on bio bitan. Ne možeš decu u isti koš sa njom da stavljaš - rekla je Anita.

- Ja bih dao život moj za nju sutra- rekao ej Bebica.

- Ona ne bi i nije do tebe. Ako te voli vratiće se - rekla je Anita.

- Ništa joj loše u životu nisam uradio - rekao je Bebica.

- Nisi, ajde ustaj - došao je Anđelo.

- Ti si moj drug i brat! Znaš koliko volim Teodoru? - pitao je Bebica.

- Znam, to nije upitno uopšte - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić