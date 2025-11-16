ZALIVA POD SUZAMA! Anita i Anđelo udružili snage da podignu Bebicu sa dna: On ne može da prihvati raskid sa Teodorom (VIDEO)

Nije mu lako ni najmanje!
Nenad Macanović Bebica ne prestaje da plače zbog raskida sa Teodorom Delić, a Anđelo Ranković i Anita Stanojlović su udružili snage da ga podignu sa dna.
- Ti nisi kriv ništa, nisi ništa loše uradio - rekla je Anita.
- Jesam li bio uvek realan? - pitao ej Bebica.
- U 90% slučajeva - rekla je Anita.
- Pa što? - govorio je plakajući.
- Ti si ispravan, kao i ja. Mi dajemo sve od sebe, ali ona ne bi za tebe. Imaš decu, nemoj da te bilo ko gleda - rekla je Anita.
- Moja deca i ona su mi bili sve na svetu - rekao je Bebica.
- I meni je on bio bitan. Ne možeš decu u isti koš sa njom da stavljaš - rekla je Anita.
- Ja bih dao život moj za nju sutra- rekao ej Bebica.
- Ona ne bi i nije do tebe. Ako te voli vratiće se - rekla je Anita.
- Ništa joj loše u životu nisam uradio - rekao je Bebica.
- Nisi, ajde ustaj - došao je Anđelo.
- Ti si moj drug i brat! Znaš koliko volim Teodoru? - pitao je Bebica.
- Znam, to nije upitno uopšte - rekao je Anđelo.
Autor: A.Anđić