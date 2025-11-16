RASKINULI MIMAS I GRUJAS?! Digla se kuka i motika na mrežama, ona bila na moru, a od njega NI TRAGA, A NI GLASA: Koliko košta da mi se obriše dosije?! (FOTO)

Milana Šarac, poznatija kao Mimas, doživela je krah ljubavi sa pevačem Nikolom Grujićem pred kamerama u "Eliti 8", no, međutim, svojoj ljubavi su dali drugu šansu, ali komentari koji u poslednje vreme kruže mrežama, pokrenuli su priče da su raskinuli!

Nikola Grujić, poznatiji kao Gruja, pevač i bivši učesnik "Elite 8", kada je prvi put ušao u rijaliti, petu sezonu rijalitija "Zadruga", tada je prevario svoju suprugu Ljiljanu, sa kojom ima dvoje dece, sa Milanom Šarac, poznatijom kao Mimas.

Naime, kako se rijaliti nastavio, njih dvoje su opstali do samog kraja, pa i narednih godina, sve do ulaska u "Elitu 8". Mimas je sve šokirala kada je za crnim stolom otkrila da joj se dopada Uroš Rajačić, s kojim je ušla u vezu samo par dana kasnije, te je tako blatila Gruju kako je stigla. Nekoliko meseci kasnije, Gruja je rešio da popusti, te je tako dao njihovoj ljubavi još jednu šansu.

Sudeći po fotografijama koje se mogu videti na Miminom instagramu, u tzv. "highlights", njihova veza nastavila se i nakon rijalitija, te su zajedno, pre 16 nedelja (kako je postavljeno na profilu), putovali i uživali u ljubavi.

No, međutim, na mrežama su se u poslednje vreme pokrenuli komentari, koji ukazuju na to da su Mimas i Gruja raskinuli. Naime, kako navode fanovi, Mima je otišla na more, te tako s mora nije objavila nijednu fotografiju sa Grujom, već samo svoje, a u gorepomenuti deo profila, nije dodala nijednu fotografiju sa njim.

Takođe, ono što mnogi šeruju munjevitom brzinom, jeste objava Mimem Šarac. Reč je o fotografiji sa Grujom iz "Elite", na kojoj je opis fotografije promenila pre 10 nedelja, kako i piše (prethodni opis nam nije poznat), a koji glasi:

- Kol'ko košta da mi se izbriše dosije? - piše u objavi, a da li je ovo mislila na Rajačića ili pak, na vezu sa Grujom, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo. Takođe, do puštanja ovog teksta, nismo dobili ni Mimu, a ni Gruju, kako bi potvrdili ili pak, negirali ove navode fanova.

Autor: Nikola Žugić