Zakleo sam se na majčinom grobu da ću ispraviti sve nepravilnosti: Željko Mitrović se oglasio na dan krsne slave Đurđic i poslao JASNU PORUKU (FOTO)

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 16. novembra, obeležavaju Svetog Đorđa - Đurđic, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava, a među njima je i vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, koji se ovim povodom oglasio na svom instagramu.

Kako je Željko Mitrović istakao, na današnji dan je prošle godine preminula njegova majka Milenija, voljena baka Milka, a danas slavi slavu koju je preuzeo, te je istakao da se nada da je oca i majku odmenio na dostojan način.

- Danas je moja slava i dan kada je prosle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca! Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juce na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu! Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem g*vana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. Jeb*ću im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, objavio je fotografiju iz porodične kuće, na kojoj se vidi mirna i slavska atmosfera.

Autor: Nikola Žugić