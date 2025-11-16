AKTUELNO

Domaći

Zakleo sam se na majčinom grobu da ću ispraviti sve nepravilnosti: Željko Mitrović se oglasio na dan krsne slave Đurđic i poslao JASNU PORUKU (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic, pink.rs ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 16. novembra, obeležavaju Svetog Đorđa - Đurđic, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava, a među njima je i vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, koji se ovim povodom oglasio na svom instagramu.

Kako je Željko Mitrović istakao, na današnji dan je prošle godine preminula njegova majka Milenija, voljena baka Milka, a danas slavi slavu koju je preuzeo, te je istakao da se nada da je oca i majku odmenio na dostojan način.

- Danas je moja slava i dan kada je prosle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca! Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juce na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu! Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem g*vana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. Jeb*ću im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, objavio je fotografiju iz porodične kuće, na kojoj se vidi mirna i slavska atmosfera.

Autor: Nikola Žugić

#Direktor

#Milica Mitrović

#Pink Media Group

#Slava

#slava Đurđic

#vlasnik

#Đurđic

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Domaći

'REKAPITULACIJA IZMEĐU DVA USKRSA' Željko Mitrović se osvrnuo na godinu za nama i poslao zabrinjavajuću poruku! Ipak, nada se da će sledeći osvrt biti

Showbiz

Ovako nešto može samo on! Željko Mitrović na svoj način poslao snažnu poruku: Koliko god se ja trudio da ubrzam napred, kao da svi ljudi ubrzavaju u r

TV

'SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?' Željko Mitrović se oglasio iz Amerike: Evo šta radi 48 sati uoči Trampove inaoguracije (FOTO)

Društvo

'MALO JE TEŽE U RIKVERC, ALI SE IPAK PENJEM' Željko Mitrović u svom maniru potkačio ANTILITIJUMAŠE, pa im uputio JASNU poruku! (VIDEO)

Politika

‘MI NISMO GENOCIDAN NAROD, VEĆ NAROD VELIKANA’ Željko Mitrović podelio OVU fotografiju, poslao MOĆNU PORUKU i pokazao koliko je PONOSAN ŠTO JE SRBIN!

Domaći

'DA SVE U SRBIJI BUDE BESPLATNO' Željko Mitrović posle održanog PLENUMA TV Pink uputio 4 zahteva državnim organima