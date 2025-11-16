AKTUELNO

Trk na Pink! Upravo počinje još jedno izbacivanje u Eliti, a večeras VI odlučujete ko zauvek napušta Belu kuću!

Upravo na TV Pink počinje još jedna emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević će u svom studiju ugostiti podršku nominovatnih takmičara ''Elite'', dok će Darko Tanasijević u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa pojedinim takimčarima koji su obeležili prethodnu nedelju svojim odnosima.

Foto: Pink.rs

Nominovani za ovu nedelju su Teodora Delić, Ivan Marinković i Jovan Jovičić, a na vama je da odlučite ko će večeras napustiti imanje ''Elite'', zato glasajte za svoje favorite, a emisiju Izbacivanje pratite uživo na TV Pink!

Foto: Pink.rs

