Raskrinkan tajni flert Teodore i Filipa: Pogledajte šta je Bebici radila iza leđa dok su bili u najvećoj ljubavi, ovo mnogi NISU ZAPAZILI pre mesec dana (VIDEO)

Fanovi ništa ne zaboravljaju!

Teodora Delić nakon veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom priznala je simpatije prema Filipu Đukiću, iako je to nedeljama unazad negirala, dok su je cimeri raskrinkavali i govorili o njihovim pogledima i tajnom flertu.

Njih dvoje bili su potrčci tokom prethodne nedelje, a u izolaciji su se zbližili, pa su čak i svako veče zajedno ležali u krevetu i razmenjivali nežnosti, ali su odlučili da ne žure i ne ulaze u vezu dok se ne upoznaju, zbog pritiska koji im, kako oni kažu, pravi Bebica koji ih prati pogledom i tuguje.

Njihov odnos zainteresovao je javnost, a verni pratioci rijalitija prisetili su se ranijih situacija i dešavanja među njima, gde je sad jasno da se radilo o flertu, iako je ona tad bila u ljubavi sa Bebicom.

U nastavku ovog teksta možete da pogledate kako su još početkom oktobra komunicirali u pušionici tokom jedne žurke, a Teodora je svojom izjavom otkrila da se gledaju u ogledalu, što je Filip potvrdio osmehom.

- Kako su dobra ova ogledala j*bote - rekla je Teodora, a Filip nije skidao osmeh s lica.

Takođe, u nastavku možete i da pogledate kako je izgledala veridba Teodore i Bebice, ali i njen flert sa Đukićem prvog utorka nakon svečanog događaja na Rajskom ostrvu.

Autor: A. Nikolić