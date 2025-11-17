Fanovi ništa ne zaboravljaju!
Teodora Delić nakon veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom priznala je simpatije prema Filipu Đukiću, iako je to nedeljama unazad negirala, dok su je cimeri raskrinkavali i govorili o njihovim pogledima i tajnom flertu.
Njih dvoje bili su potrčci tokom prethodne nedelje, a u izolaciji su se zbližili, pa su čak i svako veče zajedno ležali u krevetu i razmenjivali nežnosti, ali su odlučili da ne žure i ne ulaze u vezu dok se ne upoznaju, zbog pritiska koji im, kako oni kažu, pravi Bebica koji ih prati pogledom i tuguje.
Njihov odnos zainteresovao je javnost, a verni pratioci rijalitija prisetili su se ranijih situacija i dešavanja među njima, gde je sad jasno da se radilo o flertu, iako je ona tad bila u ljubavi sa Bebicom.
U nastavku ovog teksta možete da pogledate kako su još početkom oktobra komunicirali u pušionici tokom jedne žurke, a Teodora je svojom izjavom otkrila da se gledaju u ogledalu, što je Filip potvrdio osmehom.
- Kako su dobra ova ogledala j*bote - rekla je Teodora, a Filip nije skidao osmeh s lica.
Takođe, u nastavku možete i da pogledate kako je izgledala veridba Teodore i Bebice, ali i njen flert sa Đukićem prvog utorka nakon svečanog događaja na Rajskom ostrvu.
Autor: A. Nikolić