Skandalozni detalji: Aneli otkrila kako ju je Luka maltretirao, priznala da joj je duša mirna otkako mu je SKINULA MASKU! (VIDEO)

Obelodanila jezive detalje!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Aneli Ahmić. Ona je otvorila dušu o žestokim sukobima sa Lukom Vujovićem koje je imala prethodnih dana, ali je takođe komentarisala i ostale teme.

- Mislim da smo definitivno raskinuli, osećam... Sve sam rekla što me je tištilo i gušilo i što mi nije dalo da on i ja ovde imamo bolji odnos. Mi smo se stalno svađali, svaki dan je išlo sve dalje. Loše stvari su u pitanju, ali kao da sam skinula kamen sa duše i kao da sam olakšala sebe za pet kilograma. Uvek sam volela da bude samo istina, ne volim kad neko laže. Mi da se predstavljamo da je sve bilo bajno i krasno, a onda da se prebacuje lopta da sam ja bolesnica, a suština je da za sve postoji pozadina priče. Ja samo kad uzmem u obzir šta je radio sa Majom, ukućanima sam govorila da sam prešla, ali nisam i to me je gušilo - govorila je Aneli.

- Strašne smo stvari čule, da te je tukao, snimao i sumnja se i tokom intimnih odnosa. Da li je on glumac koji je pokazao lažno ponašanje, pošto si ti rekla kakvo je stanje bilo napolju? Rekla si da je lažno branio tvoju porodicu - dodao je Darko.

- Mene je napolju jako nerviralo kako je on branio jer sam gledala kako brani, a muva se sa Majom i to se nikako nije poklapao. Nemam ništa od tog branjenja. Zastupa mi porodicu, a radi neke druge stvari. Jedino ja mogu da branim sebe i svoju porodicu. Mnoge stvari postoje, moje sumnje koje mi nisu dale mira. Ja Luki ne verujem 100%. Verujem da me je zavoleo, ali da je neke stvari radio i pripremio napolju uverila sam se u to. Gospođa Biljana, divna gospođa koja me je podržavala je radila mnoge stvari iza leđa i podršci slala moje gole slike. Ja nisam imala poverenje u njega za telefon i snimanje, instikt mi je to govorio i njegovi pokreti tela. Ja njemu to nisam smela da kažem jer znam kako bi on reagovao. On jako burno reaguje i dere se i ovde, a zamislite kako reaguje napolju. Ja sam govorila da je drugačiji napolju i da neke stvari ne smem da mu kažem - pričala je Ahmićeva.

- Ti si dete upoznala sa njim, kako sad to komentarišeš? - pitao je voditelj.

- Videla sam kako sve snima, podrška zna da smo se mi posvađali u Sarajevu i da je on hteo da krene kući. Zvala me žena i rekla mi to, a ja se pitam kako ona to zna? Najveća bol mi je jer sam Noru upoznala sa njim. Zamisli da nađem momka za godinu ili dve i ponovo upoznam Noru. Ja sam mislila da je sa Lukom to to, mi smo imali planove i maštali smo. Nikad nisam sumnjala u njega što se tiče Nore, on je prema njoj stvarno bio divan, čuvao je, prema njoj je bio super. Ja kad sam bila u "Narod pita" on je spavao sa njom, čuvao je. Burne reakcije nije mogao da kontroliše, pa kad vrišti ovde zamisi kako je napolju... Uvek je pakovao stvari, a ja mu više ovde odbrusim nego napolju jer bi me tamo ostavio i otišao - nastavila je ona.

- Ja sam ostao u šoku kad sam čuo da je on tebe tukao na tvom rođendanu i veridbi -

- Da, on je počeo da galami, tu su bili svi i njegovi prijatelji. On je mene izveo, odveo me iza... On je mene uzeo za kosu, a ja sam govorila da žena na terasi snima jer sam se plašila da ne napravi nešto. Ja sam uzela da zovem Situ da ga smiri, a onda je on nju zvao i svašta govorio za mene - rekla je Aneli.

- Kako si mogla da praviš planove sa čovekom koji te tuče za rođendan i na veridbi? - pitao je voditelj.

- Nije me tukao, čupao me je.... On je slagao kad je rekao da me je ćušnuo. Ona ima svoje vrline, ali ima mnogo veće mane - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić