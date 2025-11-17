Zauvek presekao: Luka doneo konačnu odluku da se skloni od Aneli zbog njenih laži i foliraže! (VIDEO)

Neočekivano!

Luka Vujović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svojoj vezi sa Aneli Ahmić, ali i o Aniti Stanojlović.

- Kakva je situacija sa Aneli? - upitao je Darko.

- Ja ne razgovaram više s njom, nema šanse da sednem za sto uopšte. Sve laže, nisam je tukao uopšte. Novinari su bili do kraja tu i sve bi videli - rekao je Luka.

- Da li si definitivno prelomio obzirom da nikad nisi izgledao ovako odlučan? - upitao je Darko.

- Jesam, do sada je ona mene uvek ostavljala i sada sam ja nju ostavio. Znam joj priču jer priču od jutra do mraka da mi se sviđa Anita samo kako bi to drugi čuli - rekao je Luka.

- Da li bi bio sa Anitom? - upitao je Darko.

- Nikad u životu, imam emocije prema Aneli. Ona je ušla sa stavom da ću da je gazim, ali ja nju ne gazim već ona mene apsolutno. Ona radi sve kao i prošle godine - rekao je Luka.

- Da li si je tukao? - upitao je Darko.

- Nikada u životu, to su takve laži i izmišljotine. Nikada je nisam odveo iza na veridbi, to su sve laži. Što se nije žalila prijateljima ako je Luka tukao? Mi smo napolju bili manje od dva meseca dok smo ovde u vezi šest meseci. Ona je meni uvredila majku, a - rekao je Luka.

- Je l' istina da si se približio Aniti zbog fanova? - upitao je Darko.

- Ma kakvi crni fanovi, to zanima samo nju. Stvarno nije sitina - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić