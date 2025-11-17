Samo joj je bitno da li je Stanija žrtva: Alibaba misli da Aneli ne interesuje da nađe zajednički jezik zbog Nore, ponovo promenio ploču o Teodori i Filipu! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Asminom Durdžićem, a prvo su se dotakli njegovog današnjeg razgovora sa Aneli Ahmić.

- Njoj samo treba dati malo alkohola i od nje može da se izvuče ko zna šta. Ništa nisam izvukao jer me je Dača prekinuo i zaj*bao. Hteo sam kroz priču da izvučem neke stvari da demantuje jer to sa njom ide kroz priču kad je pijana. Video si danas njeno ponašanje, a ona je mnogo nežnija kad znaš da pričaš sa njom kad je pijana - govorio je Asmin.

- Kako gledaš na sve ovo što se dešava između Aneli i Luke? - pitao je Darko.

- Ja sam rekao da ga čeka sve što se i meni desilo. Ona je rekla da je on nju pretukao. Ja verujem da je Luka nju par puta ošamario. Ovo je blam, evo šta je momak doživeo, a ovde je branio životom i tvrdio da su ona, Grofica i Sita najbolje. Ovo je sad borba ko će da ima veću podršku, ali će oni da se pomire za par dana - pričao je Asmin.

- Aneli je rekla da se najviše pokajala jer je dozvolila da upozna svoju ćerku sa Lukom. Kako se ti osećaš jer nisi smeo da je viđaš? - dodao je Darko.

- Naravno da mene to boli, ja stvarno volim Noru. To što pričam za DNK je crv sumnje koji me muči u glavi. Ona je došla da reši sa mnom stvari oko deteta, ali to ništa ne rešava i samo je bitno da li je Stanija žrtva napolju. Njoj je Nora najmanje bitna - govorio je Asmin.

- Kako komentarišeš sve što se dešava Bebici i Teodori? Da li si ti stara čekalica koja je čekala da mu se osveti? - pitao je Darko.

- On je mene najstrašnije pljuvao, nije mi rekao izvini, a meni ta reč jako znači. Ja nisam lažni prijatelj nego sam mu prvi rekao u oči da Teodora gleda Filipa. Mi smo rijaliti kolege, možemo da se poštujemo, a i ne moramo. Ja sam hteo da mu otvorim oči i da mu dokažem da Teodora gleda u Filipa, pošto on od mene pravi lažova, a sad vidi da to nije istina. Danas je bila slava Teodora i Filip nijendom nisu bili zajedno, kakva je to hemija? - dodao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić