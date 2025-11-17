Novi par na pomolu? Anđelo i Sofija odlučili da se bolje upoznaju! (VIDEO)

Bacili se na šetnju i duge razgovore!

Anđelo Ranković i Sofija Janićijević odlučili su da se bolje upoznaju, pa su slobodno vreme koristili za razgovor i šetnju po dvorištu Bele kuće.

- Sve što kažem odlazi negde dalje. Znaš šta se meni dešavalo? Ja tako pričam sa tobom, pa me Darko pita šta sam pričala i spomene mi neki detalj i ja kažem da to nikad nisam rekla, pa me ubeđuju da sam rekla. U privatnom životu šta pričam ako nije tajna zaboravim šta je dok stignem do kuće. Kad je prošla Nova godina rekla sam da počnem da razmišljam šta ću da kažem - govorila je Sofija.

- Pa da, znam. Ispraksovala si se - dodao je Ranković.

- Pa da, desilo mi se to na početku - dodala je ona.

- Izgubljena si bila, prvi put ovde. Nije ovo mala stvar, a i mozak vremenom otupi - govorio je Ranković.

Autor: A. Nikolić