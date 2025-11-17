AKTUELNO

Zadruga

Novi par na pomolu? Anđelo i Sofija odlučili da se bolje upoznaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bacili se na šetnju i duge razgovore!

Anđelo Ranković i Sofija Janićijević odlučili su da se bolje upoznaju, pa su slobodno vreme koristili za razgovor i šetnju po dvorištu Bele kuće.

pročitajte još

Ipak doneo odluku da se povuče? Đukić priznao da mu je žao Bebice, ne želi da ga nosi na duši zbog Teodore! (VIDEO)

- Sve što kažem odlazi negde dalje. Znaš šta se meni dešavalo? Ja tako pričam sa tobom, pa me Darko pita šta sam pričala i spomene mi neki detalj i ja kažem da to nikad nisam rekla, pa me ubeđuju da sam rekla. U privatnom životu šta pričam ako nije tajna zaboravim šta je dok stignem do kuće. Kad je prošla Nova godina rekla sam da počnem da razmišljam šta ću da kažem - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa da, znam. Ispraksovala si se - dodao je Ranković.

pročitajte još

Pokušali da mu otvore oči: Terza i Dača ubedili Alibabu da sve gori između Đukića i Teodore! (VIDEO)

- Pa da, desilo mi se to na početku - dodala je ona.

- Izgubljena si bila, prvi put ovde. Nije ovo mala stvar, a i mozak vremenom otupi - govorio je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Vredni kao pčele: Kristijan i Marko se bacili u akciju, pokazali da misle na farmere (VIDEO)

Farma

Padamo zadatak: Sale i Rea se bacili na posao, nemaju pojma kako se radi ovo (VIDEO)

Farma

Sve pripremaju za pijacu! Bacili se na posao najvredniji farmeri, Ognjen pritekao u pomoć (VIDEO)

Zadruga

OVOME SE NISU NADALI! Veliki šef obavestio takmičare Elite da se spreme za VASKRIŠNJE SLIKANJE! (VIDEO)

Zadruga

Rešili da liniju dovedu do savršenstva: Luka i Aneli zajedničkim snagama počeli da spremaju tela za leto! (VIDEO)

Zadruga

Radna akcija: Gastoz i Anđela otvorili štekove, u toku je veliko spremanje! (VIDEO)