Treba mi sedam dana da ga smuvam: Palo šok priznanje pobednice Elite 7 o odnosu s Lukom, pa nikad žešće oplela po Teodori Delić! (VIDEO)

Priznala sve!

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom istakla je da joj se sviđa Luka Vujović, kao i da joj je potrebno sedam dana da ga smuva.

- Anita sada si mi rekla da ti treba još nedelju dana da smuvaš Luku - rekao je Darko.

- Pa treba mu mesec dana da se opusti, a za sad se gledamo sve vreme - rekla je Anita.

- Šta se zbiva među tobom i Lukom? - upitao je Darko.

- Nije mi on bio fokus otkad sam ušla, ali mi je Aneli na ulasku rekla: ''Ajde da se menjamo'' i meni je to bilo zanimljivo. Svi su videli da me gleda i da se smejemo, ali ja nisam želela to da kažem i branila sam ga. Sve vreme se gledamo - rekla je Anita.

- Pričala si da je Luka top i da je dobar frajer - rekao je Darko.

- Kad je on ulazio u Elitu 8, bio mi je jaki zanimljiv. Ja sam bila pobednica i vratiću ga na pravi put. On ovo sve radi jer je u potpunom haosu s Aneli, ali mislim da je ona spremna na sve i da će uraditi sve kako bi ga uništila. Mislim da tu nije kraj, ali ja ću se potruditi da bude. Ona mene ne voli otkad sam pobedila, a juče mi je rekla da ja kod Luke nemam šanse dok ona kod Anđela ima šanse. Mislim da njoj smeta što me Baja podržao - rekla je Anita.

- Aneli te napljuvala da si mala k*rva - rekao je Darko.

- Dobiće tužbu, ostavila sam sve što je potrebno za moje dete dok ona vidi svoje dete deset dana za godinu dana. Tražila sam posao da radim, a ona ima drugačiji stav i ne možemo da se uporedimo - rekla je Anita.

- Da li smatraš da te Đukić ponizio sinoć kad je rekao da si mu otprililke zamena za Teodoru? - upitao je Darko.

- Pa on je mene to jutro ostavio u zabludi obzirom da mi je rekao da ga zanimam sad ja, a ne više Teodora. Meni nekako ne ide Teodora uz Filipa, nije mi to što Filip voli. Ne želim da je ponižavam, ali nije mi ona ta koja ide uz njegove bivše - rekla je Anita.

- Je l' smatraš da je spao sa konja na magarca? - upitao je Darko.

- Naravno, ja za sebe mislim da sam najbolja i niko ne može da se poredi sa mnom. Sad je pričao ispred Paba, čini mi se da se povlači i mislim da tu neće biti ništa - rekla je Anita.

- Je l' misliš da je shvatio da ga Teodora ne radi ili zbog Bebice? - upitao je Darko.

- Mislim da je popričao s njom i shvatio da to nije to, ali navodno kaže da mu smeta što danas nije mogao da je zagrli zbog Bebice - rekla je Anita.

- Kakav ti je odnos sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Nikakav, ali neću više iznositi ništa o njemu - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić