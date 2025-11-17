Treba da se zahvali Takiju jer postoji: Maja misli da je Teodora lažljivica i džukela, unakazila je nikad surovijim rečima! (VIDEO)

Raspalila brutalnu paljbu!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o gorućim dešavanjima u "Eliti 9".

- Rekao si da je Asmin psihopata koja te proganja, šta se tu zbiva? - pitao je Darko.

- Ne mogu da verujem čovek koji je ostvaren ne može da ukapira da ne postoji opcija bili kakvog vida dopadanja. Asmin je poslednji muškarac sa kojim bih bila. Nije moj tip, ne dopada mi se, uvredio mi je i preko onoga ne mogu da pređem što je rekao da sam opštila sa 30 muškaraca. To nije istina i ja sam ovde imala veze. Njegova nemoć i kako se on meni obratio je bio afekat, ali nemam od toga ništa. On ima potrebu da se dokazuje kako se sve lože na njega, pun je kompleksa i muške sujete. Kao što svi imaju dobre i loše osobine, ima i on, ali ne može da ukapira da ga ne gledam na taj način. Ne daj Bože da uđem u neku ljubavnu vezu imala bih probleme. Danas me je Murat masirao, a on mi dobacuje. Prvo zbog Stanija, drugo stvarno nije tip mog muškarca - govorila je Maja.

- Šta bi ti poručila Staniji i da li se čudiš šta radi sa takvim muškarcem? - pitao je Darko.

- Da, nije mi jasna na šta je pala. Ona je dobar čovek, lojalna, inteligentna devojka, jako je volim i zaista mi nije jasno... Jedinko ako ga je bolesno zavolela. Mislim da i ona kad gleda ovo vidi sa kakvim profilom ličnosti je bila - rekla je Maja.

- Mnogi kažu da si ponizila sinoć Teodoru - dodao je voditelj.

- Ja nju nisam ponizila kako su je drugi komentarisali. Teodora je jedna lažljivica, ispala je džukela prema Bebici. Treba da se zahvali mom Takiju jer postoji na javnoj sceni jer je on nju probio. Ja ne znam da li su oni imali s*ks i u to ne mogu da ulazim. Mnogo se oni tu prave fini. Ko si ti meni da se obraćaš? Nikad je nisam uvredila, ali ovo ne mogu da branim i da nađem opravdanje. Ispala jhe džukela prema Bebici i lažljivica. Imala je ona i ranije ovakve situacije. Ona se loži na ime Filip Đukić jer ostali muškarci nisu imali takav status. Ona bi na kecu bila sa Filipom i ovde se on pita. Nenormalno mi je da on ima veću empatiju prema Bebici. Ima tačno dve nedelje otkako je bila veridba, sva srećna, demantovala poglede, a posle pet dana je sve bila istina. Rekla sam mu malopre da gleda sebe jer ispada kao da moli za milostinju - govorila je Maja.

- Filip je rekao da želi bolje da je upozna, da vidi kakva je ona devojka. Šta misliš da je video za ovih šest dana? - pitao je Darko Tanasijević.

- Meni je jasno šta misli kad je dobio pitanje kako bi drugu devojku gledao u ovoj situaciji, a on je rekao da bi mislio da je k*rvatina. Mislim da je Filipu Teodora bila zanimljivija dok su se samo gledali. Ja ne znam da li se u izolaciji nešto konkretno desilo, ali da je on odlepio desilo bi se. Mislim da nije proradila hemija i strast. Filip bi bio sa Teodorom u kombinaciji, ali ne u vezi. On da želi nešto upustio bi se u to. Meni je žao Bebice, ali najgore je živeti u laži. Teodora je ovde bez njega nebitna. Pokazala je svoje pravo lice - nastavila je Marinkovićeva, a onda otkrila da sa Filipom nikad ne bi bila zbog izbora devojaka koje je imao:

- Ove kante i metle, ja posle takvih odabira sigurno ne bih bila sa njim. Teodora je kanta, komentarisala me je i izlaze klipovi, a ja osetim da ne mogu da me podnesu. Teodora je iskoristila Bebicu, a ja smatra da će da se pomire, samo sve zavisi od Filipa. Filip ima pravo da radi šta hoće, ali mi se malo povlači - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić