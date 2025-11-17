Dodatno me ismeva na moju bol: Bebici pozlilo u Šiša baru, prolio gorke suze zbog Đukića i Teodore! Emotivna ispovest ostavlja sve bez teksta (VIDEO)

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom otkrio je da ne može da se sastavi zbog izdaje koju mu je priredila verenica Teodora Delić.

- Nenade, kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Teško, preplakao sam dan. Ne mogu da ti opišem šta mi je u glavi i koliko me sve boli. Boli me što očigledno naši planovi nisu ni postojali, ali ja ne znam ni kako uopšte izdržavam da ostanem ovde i slušam ovo što ona priča. Pitam se samo: ''Šta sam toliko loše uradio?'', osećam se kao g*vno bukvalno - rekao je Bebica.

- Je l' si zaslužio to? - upitao je Darko.

- Ne znam, mislim da nisam. Svašta sam hteo da je pitam, a onda legnem da spavam i više me ništa ne zanima. Sve smo isto želeli, ništa ne mogu da shvatim šta se desilo. Ovo je takva gluma, svi znaju kako smo mi napolju funkcionisali i šta smo radili - rekao je Bebica.

- Ona kaže pred svima da joj više prija zagrljaj s njim nego poljubac s tobom - rekao je Darko

- Užas, kako da se osećam? Ja ne želim da nju vređam i pljujem - rekao je Bebica.

- Rekao si joj da uvek može da se vrati? - upitao je Darko.

- Da, može uvek u meni da vidi prijatelja. Ne znam da li bi imao snage da joj oprostim jer sam mnogo razočaran u nju i povređen, ovo nije devojka koju ja znam. Šta se desilo i šta se dešava, ne znam - rekao je Bebica.

- Video si da su joj se okice smejale na veridbi i da je bila srećna, pa kako posle samo dva dana prizna da želi Filipa? - upitao je Darko.

- Neverovatno, kako je to moguće? Nikad nisam osetio ništa čudno u našem odnosu - rekao je Bebica.

- Koliko te proganjaju loše misli i da li možeš da ih zajedno zamisliš u krevetu? - upitao je Darko.

- Ne mogu da verujem prosto, jer smo u nedelju vereni, a u utorak je bila žurka. Sto puta sam se pitao: ''Šta sam ja to uradio?'', zbog čega mi se ovo ovako vraća - rekao je Bebica.

- Kad joj vidiš stajling za izolaciju, deluje jako srećna i poletna - rekao je Darko.

- Ponaša se isto kao kad spavamo mi, ali u glavi mi je šokantno da se ona sređuje za drugog. Ja vidim u njenim očima da nije srećna, ne znam zbog čega je to, ali znam da nije srećna - rekao je Bebica.

- Ona ti kaže: ''Šta buljiš u mene, ošišaj se, povraćaš lažno'' - rekao je Darko.

- Ne mogu da verujem da ona priča takve stvari. Ona me dodatno ismeva na svu moju bol - rekao je Bebica.

- Rekao si da bi te manje zabolelo da ti je na veridbi rekla: ''NE'' - rekao je Darko.

- Manje bi me zabolelo, nešto bi mi bilo jasno. Imali smo planove i ciljeve, ali očigledno je ona imala svoje ciljeve u šta ne želim da verujem. Moraću napolju da pogledam napolju ova dva meseca - rekao je Bebica.

- Bolje da ne gledaš. U više navrata ti je rekla da se neće miriti s tobom - dodao je Darko.

- Znam, to me i boli. Možda mi bude lakše kad budem prihvatio da nema više ništa od nas. Mi se gledamo sve vreme, gleda me setno i u nekom trenutku bude ljubavni pogled kao što je uvek bio - rekao je Bebica.

- Rekao si da bi s Đukićem drugačije rešio da ste napolju - rekao je Darko.

- Pa jeste, ali mi on nije kriv. On kaže da se nije mešao, ali ako je neko zauzet onda ne gledaš u zauzetu devojku - rekao je Bebica.

- Da li je istina da si hteo Ivanu da daš 5000 dinara da blati Đukića? - upitao je Darko.

- Ne, ja sa Ivanom nemam nikakvu komunikaciju - rekao je Bebica.

- Šta očekuješ od Filipa i Teodore? - upitao je Darko.

- Za Teodoru ne znam, ali on je odlepio za Majom. Mislim da se ni on ne sviđa Teodori, ali ne znam iz kojih povoda i namera to radi. Ne volim što radi sebi ovo Teodora i što je dozvolila, ali on je od nje već napravio utorak devojku - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić