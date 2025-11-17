Deluje kao zaljubljena žena: Kačavenda zaprepastila Janjuša ponašanjem, žestoko urnisao Bebicu, Aneli i Luku! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Janjušević Janjuš na samom početku razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem završio je u suzama zbog rođendana pokojnog brata Mihaila.

- Naišao mi je period da nisam dobro... Teško mi je nešto, sutra bi mi bratu rođendan bio i onda... Sve mi se vrati - jecao je Janjuš.

- Kačavenda i ti ste prekinuli prijateljstvo, da li si očekivao da će da dođe do toga? - pitao je Darko.

- Kad gledam ove probleme koje ljudi kao imaju i povraćaju, a to su bezbolni problemi, tako mi je i prekinuti prijateljstvo koje si stekao ovde bezbolno. Meni nije jasno ni što je neko prekinuod a se družimo i ne ide mi u glavu. Nije mi ništa specijalno teško. Malo mi se ne sviđa njeno ponašanje - rekao je Janjuš.

- Je l' ona odlepila za tobom? - dodao je voditelj.

- Pa ne znam, rekao sam da tako deluje. Nije mi jasna situacija sa Jakšićkom i koja je to tolika žar što sam ja nju pomazio po kosi. Ja sam ovde godine najblaži i ništa me ne interesuje. Ona je rekla da se sprdam sa njom, pa sam rekao da mi deluje kao da je žena zaljubljena. Jedini plan koji smo pravili je da idemo u kupovinu - nastavio je on.

- Šta su Luka i Aneli pokazali jedno o drugome? - pitao je Darko.

- Sve najgore. Zamisli ljudi koji su verovali u tu ljubav, a sad slušaju. Ja ne znam ko je bolesniji od njih. Pričali da su predivni, a nigde veze. Kažu da se ništa nije događalo na rođendanu, a onda kaže da su se tukli. Za mene su njih dvoje isti, niko mi nije bolji. Ako njima neko kaže da su super i da su divni taj je još gora budala - govorio je Janjuš.

- Kako komentarišeš Bebicu i sve što se dešava? - upitao je voditelj.

- Žena bila iz koristi sa njim, nije imala od čega da živi napolju. Ovde šta sam čuo to su sve milioneri napolju. Ona nije imala perspektive posle "Zadruge 7", šta može drugo da radi nego da se j*be za pare? Bila je sa njim iz koristili dok joj se ne ukaže prilika, a onda odmah pedala. Planirala je ona njega i ranije da ostavi da je bila sigurna u ove sa kojima se muvala. On kukakac kao da p*čku nikad u životu nije video. Dvoje dece ima, svi smo imali faze, ali toliko da si u toj fazi... On je gleda i kaže da ne veruje. Ne može da veruje, a žena mu to svake godine radi po pet puta. On ne može da veruje, a žena flertovala sa svima živima. Čim je malo dobila neki dinar i osetila da može da funkcioniše boli je k*rac za Bebicu - nastavio je Janjuš.

Autor: A. Nikolić