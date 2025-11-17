AKTUELNO

Likuje nad njegovom tužnom sudbinom: Miljana uživa dok gleda Bebičinu propast, Teodoru proglasila lakom ribom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Oplela!

Miljana Kulić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorila je o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Miljana zbog čega ti i Anđelo ratujete? - upitao je Darko.

Deluje kao zaljubljena žena: Kačavenda zaprepastila Janjuša ponašanjem, žestoko urnisao Bebicu, Aneli i Luku! (VIDEO)

- Provukla sam ga na anketi za pakosnu osobu, dok on priča da sam ja žrtva, ali ja sam žrtva svojih loših izbora i onda bi mogli i mene svi da žale - rekla je Miljana.

- Šta misliš o Bebici i Teodori? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko god se ogrešio o mene, nije bilo potrebno da ja vraćam. Ja sam se za njega mnogo vezala i bio mi je sve tada, a kada je otišao od mene tad smo bili najsrećniji. Sledeći dan posle odlaslka je otišao i svuda nas pljuvao, a on je pobegao glavom bez obzira i neko ga je nagovorio da ode. Ušao je u rijaliti i ja sam bila u čudu, nisam htela da se mirim s njim jer ga nisam dovoljno ni volela očigledno. Moj otac ga je odmah provalio da je folirant i on šta je meni radio posle toga? Nju opasno pali što je on bivši dečko Miljane Kulić i prošle godine mi je rekla da ne može očima da ga gleda i lično mi je priznala da je s njim samo zato što je moja bivši dečko. On je k*rvu upoznao sa svojom decom, a mene nije hteo da upozna sa mojom decom. Odlično je znao da s k*rvom ulazi u vezu i da je s njim iz koristi, znao je šta mu pričaju svi učesnici i ja, znao je da se Filip i Teodora gledaju. Video je poglede i udarao pod stolom, štipao i tako dalje - rekla je Miljana, pa dodala:

Treba da se zahvali Takiju jer postoji: Maja misli da je Teodora lažljivica i džukela, unakazila je nikad surovijim rečima! (VIDEO)

- Kad može da opšti sa Takijem i Erom Ojdanićem, što ne bi mogla da bude i sa Bebicom? Da bi sprečio odnose s Filipom, on je nju verio. Dozvoljavao je da je Anđelo grli, dozvoljavao je da je Asmin vaćari i kako je hteo sve da spreči on je naravno verio. Znali su svi gde idu, znala je ona da ide da se veri - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- On i dalje ne vidi ništa između Teodore i Filipa? - upitao je Darko.

- Pa što onda plače? Veruj mi da on nikoga ne voli, ni sopstvenu majku, a kamoli nekog drugog. On je opsednut i misli da voli nekog, a kamoli sam sebe - rekla je Miljana.

Shvatio da joj nema pomoći: Luka dao sve od sebe da smiri Aneli, ali totalno uzalud! (VIDEO)

- Šta misliš o Luki i Aneli? - upitao je Darko.

- Dva foliranta koja su sve izmislili, a pogotovo ona da bude žrtva koju je on tukao.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

