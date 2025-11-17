Mina Vrbaški surovo raskrinkava: Ovo je istina o odnosu Asmina i Maje, otkrila da joj je Sofija POLJULJALA vezu sa Terzom! (VIDEO)

Tek će biti problema!

Voditelj Darko Tansijević u "Šiša baru" razgovaro je sa Minom Vrbaški, koja je bez dlake na jeziku dala svoj sud o svojim gorućim temama iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Šta se desilo sa Aneli? Pljunula si je u lice - rekao je Darko na samom početku.

- Da, muka mi je više. Ja sam se razbuđivala, čula sam da se Terza svađa. Rekla sam mu da je vređa, ne ponižava i ne pravi žrtvu od nje. Ona je pričala da me je mama podvodila, pljuje moju mamu, Terzinu mamu. Pukao mi je film kad mi je opet spomenula mamu. Nije trebalo to da uradim, to je najgore poniženje. Žao mi je što sam to uradila, rekla sam u revoltu da ću svaki put da je pljunem, ali ne želim od nje da pravim žrtvu - govorila je Mina.

- U petak sam razgovarao sa tobom i Terzom ljubav cveta, a juče si ga ostavila jer si primetila nešto između Teodore i njega - rekao je Darko.

- Meni se zameralo jer me je Anđelo mazio, a onda juče sedim na garnituri i vidim kako Teodora pipa njegov biceps, a onda on nju pipa. Videla sam da se non stop domunđavaju, sa njom provodi najviše vremena, a Sofija mi je rekla da su se njih dvoje poljubili. Ja sam juče rekla šta sam mislila u tom trenutku, meni da se zamera, a on da radi isto to. Nisam ja primetila neke poglede sa Teodorom, ali sad je meni to neprirodno kao što je njemu da se ja družim sa Anđelom. Teodora je bila došla kod nas na krevet, a Terza opet nabacuje Bebicu Teodori, pritom Bebica je poklonio Terzi sat. Teodora je rekla da ga ne loži jer se Terza i Bebica za stolom domunđavaju. Terza je pokazao sat i rekao da će Teodoru da vrati na pravi put. Filip je u tom momentu ušao u sobu i ja sam ga pitala kakav si ti onda prijatelj njemu ako kažeš da ćeš da je vratiš na pravu put. Desila se situacija da je Terza sedeo i gledao u Sofiju, a Sofija mu kaže: "Šta me gledaš?", a Sofija njega pitala šta da kaže Filipu, a on njoj rekao da kaže šta hoće - govorila je Mina.

- Da li je tebi normalno da ti situacije sa Terzom komentarišeš sa Sofijom? - pitao je Darko.

- Meni je to u tom trenutku bilo grozno. Ja sam rekla Terzi da sad ima šta da gleda. Neka se dokaže da li je nekome stalo ili ne. Juče je rekao da se ohladio, sve to je došlo otkako je ona ušla. On govori da ona njega ne zanima, a ja ne znam šta ga zanima, a šta je. Imam taj strah od utorka jer neke stvari kod njega ne mogu da se promene - rekla je Mina.

- Šta je Asmin pričao Dači i tebi na zidiću pre sat vremena? - pitao je voditelj.

- Bila je tema Maja, a to se možda nije primetilo jer je obratila pažnju na kamere. Maja se obratila Dači da je pita gde je viski, a onda rekla da treba da donese zna od koga, a nije htela da kaže od Asmina i sve vreme je gledala u kamere. Dača je doneo viski, a Maja kaže: "Eto ljudi, meni ponovo psihopata daje". Ceo dan je nervozna, ide po kući i priča da ne zna šta će od dosade. Povredila je rasprava sa Asminom. Asmin je danas rekao da je predaleko otišao i da ne zna kako da se distancira. Rekao je da mu je ego povređen i od nje non stop traži reakcije. Obostranu sviđanje ima i sad sam sigurna u to, a on to sad hoće naglo da preseče. On se zaigrao sam sa sobom, kao pomahnitao je i ne zna šta više radi - govorila je Mina.

- Šta si pričala Teodori za Asmina? - pitao je Darko.

- Nervira me šta priča drugima, a onda to dođe do mene. Mene je povredilo jer je on meni stvarno drag. Kad je Anita došla krenuo je sa njom da šeta i rekao joj je da je sklonio mene jer ja njega muvam. Ja sam rekla da ću to polako sve, a u kući fino, pa da pokažem kako mogu sa njima da igram rijaliti. Meni se jadaju, glava me boli od njihovih gluposti. On pokušava da se opere i da se skloni od Maje, a niko ne zna da li je Stanija uz njega ili nije. Bila sam toliko besna da sam rekla da zna da ima drugo dete, nego da neće da prizna. Rekla sam to u besu, iako ne verujem u to - nastavila je Mina Vrbaški.

- Šta se dešava sa Anitom i Lukom? - pitao je voditelj.

- Smeškaju se, obostrano je. Mislim da se on plaši Aneli i da će još nešto da iznese. Pričam često sa Anitom i rekla mi je da joj je Luka postao jako zanimljiv. Rekla je da ne razmišlja trenutno o vezi, ali ko zna.... Mislim da je Luku Aneli baš ponizila - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić