Odgovor koji su svi čekali: Đukić priznao da li se sažalio se na Bebičinu tužnu priču i završio s Teodorom! (VIDEO)

Jasno i glasno sve otkrio!

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je progovorio o simpatijama prema Teodori Delić, a potom i o Nenadu Macanoviću Bebici.

- Filipe, razgovaramo o svemu što se dešava ove nedelje. Da li ti se Teodora posle izolacije dopada još više ili? - upitao je Darko.

- Jeste, to je neka početnička strast. Gotivna mi je devojka, ima bolesne fore i ja to gotivim. Idemo spontano i videćemo, ali malo me smara ovo zbog Bebice jer mi je neprijatno da gledam čoveka. Meni je neprijatno da stanem pored nje - rekao je Filip.

- Takmičari kažu da im je čudno što se ti povlačiš, a nisi se povlačio kada su bili zajedno? - upitao je Darko.

- Boli me uvo šta oni pričaju, ja radim po svom nahođenju i trenutno ne osećam neku lagodnost da budem s njom malo prisniji. Videćemo, ne znam - rekao je Filip.

- Teodora kaže da namerno Bebica radi ne bi li u tebi probudio baš taj osećaj? - upitao je Darko.

- Ne znam da li folira, ali nerealno mi je da baš ovoliko fora. On je stvarno čovek smršao i ja jednostavno ne mogu da budem s njom tu pored njega. Ukoliko bude isto ovako za mesec dana, onda će mi biti nerealno dok sad u početku mi je neprijatno - rekao je Filip.

- Bebica kaže da mu je kriva Teodora, a ne ti dok ljudima sa strane priča da će s tobom napolju pričati drugačije i priča da ti se sviđa Maja - rekao je Darko.

- On je rekao da je to rekao pre dvadeset dana, a ja sam siguran da on zna da ja nisam kriv. Terza nam je danas rekao da mu je Teodora rekla na ulasku da će ga posle šest meseci šutnuti. Nije mi realno da neko planira neke stvari, ali nisam mu siguran ja jer ako ja mogu pogledom da rasturim neku veridbu. Njemu radi ego i to je to - rekao je Filip.

- On misli da njega Teodora voli i ne vidi da se ti sviđaš Teodori - rekao je Darko.

- Čovek nije glup, jako je inteligentan i nije moguće da ukoliko toliko obraća pažnju da on nije provalio moje i Teodorine poglede. On i dalje na druge ljude svaljuje. Da mene nije Teodora gledala od tad, ja bih bio u fazonu da sam se istripovao - rekao je Filip.

- Je l' veruješ da je Bebica ponudio Ivanu pet hiljada dinara da te pljuje i da priča da ti se sviđa Maja? - upitao je Darko.

- Bože sačuvaj, ma mene ne zanimaju tuđa mišljenja. Jače je od mene da imam empatiju nekako i ne mogu da se opustim kao kad on ne bi bio tu. Ja mogu s njom da blejim, ali sad da se nekad grljakamo dok je on tu, to mi je čudno - rekao je Filip.

- Kakvu igru igra Asmin? - upitao je Darko.

- Ko je gledao snimke iz izolacije, vidi se da mi se sviđa, a to što ja sedim s drugim ljudima i ja hoću da sedim. Ja ako uđem u vezu, radiću sve isto samo neću da se cimam s drugim s devojkama. Asminu je mnogo dosadno i postalo mu je zanimljivo šta se radi, a on kad je rekao to za Teodoru i pitam ga: ''Je l' sam lepo rekao?'', a on se smeje. On nju turira da vidi da li oseća nešto - rekao je Filip.

- Šta ćeš očekivati od Teodore sad kad se vratite u kuću? - upitao je Darko.

- Nećemo spavati u zajedničkom krevetu još jer ne mogu da stvarno trpim da nas onako gleda - rekao je Filip.

- Šta očekuješ od utorka? - upitao je Darko.

- Ja bih bio s njom u utorak i provodio vreme, ali ako bude buljio u nas onda stvarno ne znam - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić