Dva najveća blama, gaziću ih: Terza najavio pakao Aneli i Luki, priznao da li mu je Sofijin ulazak uništio vezu sa Minom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borislavom Terzićem Terzom, a on je na samom početku pričao o njegovom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Svađa je počela danas na slavi. Igrali smo na klupi, Kačavenda i Asmin su bili pored mene, a ona se okrenula i pokazivala mi srednji prst na dan moje slave. Došli smo da ispoštujemo slavu, a ti to radiš. Posvađali smo se, vređali smo se. Sedeo sam ispred baba ona mi je rekla da ću biti doživotni NN, a ja sam naravno počeo da je vređam - rekaoje Terza.

- Vidim da ti je Luka pao u očima - rekao je Darko.

- Da, kad se zakleo u bolesnog oca i dete da je nije snimao, a onda priznao. Oni sve lažu, mažu i prevrću. Ako se pomire gaziću i njega i nju. Namestila ga je da ga je tukla, ne znam šta je ovaj narod kod njih video. Smatram da Luka nju nije tukao, ona provocira i unosi se i verovatno ju je mlatnuo po nogama - nastavio je Terza.

- Da li se dešava nešto između Anite i njega? - pitao je Darko.

- Gledaju se i smeškaju. Ne gleda kao što nisam ni ja Sofiju prošle godine. Ljudi su opsednuti prvim temama, a kad ne dođu ovde to je haos. Ide tema Bebica i Teodora, a oni se svađaju preko stola samo da budu podignuti. Oni su dva najveća blama u kući. Više ništa ne verujem ni njoj, a ni njemu. Klasično neko nameštanje - govorio je Terza.

- Šta se dešava sa tobom i Minom? - upitao je voditelj.

- Rekao mi je da sam se promenio otkako je Sofija ušla. Izbegavam da pričam sa njom, a ja stvarno ne osećam ništa. Ona jeste lepa, sad se još malo doterala. Ona je meni gotivna i ne mogu da je pljujem jer mi ništa loše nije uradila, a sve što smo uradili uradili smo zajedno. Počela je da me pecka i da dobacuje, a ja neću da joj dobacujem - rekao je Terza.

- Je l' se Filip malo povlači ili mu je neprijatno? - pitao je voditelj.

- Neprijatno mu je, čovek se raspada i kao kuvana noga je. Malopre sam pričao sa Filipom da mu je neprijatno, sviđa se ona njemu, ali Bebica izjavljuje bizarne stvari i ne želi da ga nosi na duši. Bebica je kao snajper iza svakog ćoška bulji - govorio je Terza.

- Je l' Kačavenda odlepila za Janjušem? - upitao je Darko.

- Ma gde nije... Pričali smo i ne daj Bože da izađu klipovi. Čim ima onakvu reakciju na Jakšićku mora da joj se sviđa. Kad vratimo sedmicu i kako je Kačavenda napadala Aneli to je tad krenulo - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić