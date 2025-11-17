AKTUELNO

Domaći

Dva najveća blama, gaziću ih: Terza najavio pakao Aneli i Luki, priznao da li mu je Sofijin ulazak uništio vezu sa Minom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borislavom Terzićem Terzom, a on je na samom početku pričao o njegovom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Svađa je počela danas na slavi. Igrali smo na klupi, Kačavenda i Asmin su bili pored mene, a ona se okrenula i pokazivala mi srednji prst na dan moje slave. Došli smo da ispoštujemo slavu, a ti to radiš. Posvađali smo se, vređali smo se. Sedeo sam ispred baba ona mi je rekla da ću biti doživotni NN, a ja sam naravno počeo da je vređam - rekaoje Terza.

pročitajte još

Deluje kao zaljubljena žena: Kačavenda zaprepastila Janjuša ponašanjem, žestoko urnisao Bebicu, Aneli i Luku! (VIDEO)

- Vidim da ti je Luka pao u očima - rekao je Darko.

- Da, kad se zakleo u bolesnog oca i dete da je nije snimao, a onda priznao. Oni sve lažu, mažu i prevrću. Ako se pomire gaziću i njega i nju. Namestila ga je da ga je tukla, ne znam šta je ovaj narod kod njih video. Smatram da Luka nju nije tukao, ona provocira i unosi se i verovatno ju je mlatnuo po nogama - nastavio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se dešava nešto između Anite i njega? - pitao je Darko.

- Gledaju se i smeškaju. Ne gleda kao što nisam ni ja Sofiju prošle godine. Ljudi su opsednuti prvim temama, a kad ne dođu ovde to je haos. Ide tema Bebica i Teodora, a oni se svađaju preko stola samo da budu podignuti. Oni su dva najveća blama u kući. Više ništa ne verujem ni njoj, a ni njemu. Klasično neko nameštanje - govorio je Terza.

pročitajte još

Treba mi sedam dana da ga smuvam: Palo šok priznanje pobednice Elite 7 o odnosu s Lukom, pa nikad žešće oplela po Teodori Delić! (VIDEO)

- Šta se dešava sa tobom i Minom? - upitao je voditelj.

- Rekao mi je da sam se promenio otkako je Sofija ušla. Izbegavam da pričam sa njom, a ja stvarno ne osećam ništa. Ona jeste lepa, sad se još malo doterala. Ona je meni gotivna i ne mogu da je pljujem jer mi ništa loše nije uradila, a sve što smo uradili uradili smo zajedno. Počela je da me pecka i da dobacuje, a ja neću da joj dobacujem - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' se Filip malo povlači ili mu je neprijatno? - pitao je voditelj.

- Neprijatno mu je, čovek se raspada i kao kuvana noga je. Malopre sam pričao sa Filipom da mu je neprijatno, sviđa se ona njemu, ali Bebica izjavljuje bizarne stvari i ne želi da ga nosi na duši. Bebica je kao snajper iza svakog ćoška bulji - govorio je Terza.

pročitajte još

Mina Vrbaški surovo raskrinkava: Ovo je istina o odnosu Asmina i Maje, otkrila da joj je Sofija POLJULJALA vezu sa Terzom! (VIDEO)

- Je l' Kačavenda odlepila za Janjušem? - upitao je Darko.

- Ma gde nije... Pričali smo i ne daj Bože da izađu klipovi. Čim ima onakvu reakciju na Jakšićku mora da joj se sviđa. Kad vratimo sedmicu i kako je Kačavenda napadala Aneli to je tad krenulo - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Budete li se pomirili bićete najveće budale: Mića da Aneli vetar u leđa u ratu sa dušmanima, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)

Zadruga

ZALJUBIO SE DO UŠIJU?! Dario priznao da mu Miljana NEODOSTAJE, otkrio da li je priželjkivao vezu sa njom, pa se osvrnuo na propalu vezu sa Snežom Kuša

Domaći

Rešio sam da gledam sebe: Nerio otvorio oči Luki, otkrio šta se dešavalo u porodičnoj kući Ahmića! Ovaj Anelin potez ga je uništio, ljubav PALA U VODU

Zadruga

PRIKRIVA ISTINU?! Aneli negira da je okončala vezu sa Lukom zbog Karića, Ivan joj sasuo istinu u lice: MEĐU UČESNICIMA... (VIDEO)

Domaći

ISTINA JE DA SAM SE ZADUŽIO ZBOG PESME: Mirza Selimović priznao da li je bio zaljubljen u koleginicu, pa spomenuo pokojnu majku, evo i da li se sa ver

Zadruga

Muk u kući! Aneli progovorila o ljubavnom klipu s Janjušem, priznala da je sve pregledala, ali da ima emocije prema Luki (VIDEO)