Seda na onu stvar da moji kerovi gledaju: Bora Santana brutalno psuje i vređa Milicu Kemez, spomenuo i Bujanovac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/TV Pink Printscreen/Unsplash.com ||

Besan kao ris!

Bora Santana doživeo je nervni slom, pa je žestoko počeo da pljuje bivšu suprugu Milicu Kemez.

- Zbog nje sam ovde ušao k*rvetine koja se sad p*ca i gleda ovo. K*rvatino jedna iz Bujanovca, zbog tebe da uđem ovde. Zbog k*rvatine iz Bujanovca bez oca i majke na za koju sam imao sažaljenje, pravio joj svadbu i došao ovde da se blamiram da je ne bih ošišao. Zbog dr*lje i k*rva da se nerviram ovde, a sam sebi sam to napravio. J*bem li ti B*ro mrtvu mamu. O čemu da razmišljam? Boli me uvo za vikendice i kuće - besneo je Santana. 

Bebica će se sad stvarno šlogirati: Đukić pred svima priznao da mu je falila Teodora, večeras spavaju zajedno! (VIDEO)

- Nemoj da praviš još veće

Foto: TV Pink Printscreen

- K*rvatina seda na k*ticu op, op da moji kerovi gledaju. Napravile su mi priču obe da se nerviram. Čovek postavio glupo pitanje, a ja ne znam ni što sam seo da igram tu smrdljivu igru - govorio je Bora.

Haos, krš i lom: Bori pala roletna, odlučio svima da pokaže koliko je lud! (VIDEO)

- Kakav je ovo blam, Boro? - pitala je Jakšićka.

- Hoćeš da vidiš ti šta je blam? - odbrusio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

