KRŠ I LOM! Aneli brutalno ZARATILA sa Terzom i Minom, Santana ponizio Milicu Kemez KAO NIKAD DO SAD, a Veliki šef napravio PRESEDAN!

Bila je ovo zanimljiva noć.

Tokom prethodne noći, pre "Izbacivanja" Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio mnoge učesnike i sa njima obavio detaljne razgovore o mnogim situacijama, a prva koju je ugostio bila je Aneli Ahmić.

Ona je otkrila da smatra da je sada definitivno kraj sa Lukom Vujovićem.

- Mislim da smo definitivno raskinuli, osećam... Sve sam rekla što me je tištilo i gušilo i što mi nije dalo da on i ja ovde imamo bolji odnos. Mi smo se stalno svađali, svaki dan je išlo sve dalje. Loše stvari su u pitanju, ali kao da sam skinula kamen sa duše i kao da sam olakšala sebe za pet kilograma. Uvek sam volela da bude samo istina, ne volim kad neko laže. Mi da se predstavljamo da je sve bilo bajno i krasno, a onda da se prebacuje lopta da sam ja bolesnica, a suština je da za sve postoji pozadina priče. Ja samo kad uzmem u obzir šta je radio sa Majom, ukućanima sam govorila da sam prešla, ali nisam i to me je gušilo - govorila je Aneli, pa nastavila:

- Mene je napolju jako nerviralo kako je on branio jer sam gledala kako brani, a muva se sa Majom i to se nikako nije poklapao. Nemam ništa od tog branjenja. Zastupa mi porodicu, a radi neke druge stvari. Jedino ja mogu da branim sebe i svoju porodicu. Mnoge stvari postoje, moje sumnje koje mi nisu dale mira. Ja Luki ne verujem 100%. Verujem da me je zavoleo, ali da je neke stvari radio i pripremio napolju uverila sam se u to. Gospođa Biljana, divna gospođa koja me je podržavala je radila mnoge stvari iza leđa i podršci slala moje gole slike. Ja nisam imala poverenje u njega za telefon i snimanje, instikt mi je to govorio i njegovi pokreti tela. Ja njemu to nisam smela da kažem jer znam kako bi on reagovao. On jako burno reaguje i dere se i ovde, a zamislite kako reaguje napolju. Ja sam govorila da je drugačiji napolju i da neke stvari ne smem da mu kažem - pričala je Ahmićeva.

Nakon Aneli, na razgovor sa Darkom došao i Luka.

- Ja ne razgovaram više s njom, nema šanse da sednem za sto uopšte. Sve laže, nisam je tukao uopšte. Novinari su bili do kraja tu i sve bi videli - rekao je Luka i dodao:

- Jesam, do sada je ona mene uvek ostavljala i sada sam ja nju ostavio. Znam joj priču jer priču od jutra do mraka da mi se sviđa Anita samo kako bi to drugi čuli - naveo je on.

U dvorištu ispred Paba nastala je žestoka svađa između Terze i Aneli.

- Nećeš videti svoju ćerku i bićeš doživotni NN. Ja znam šta je meni Milica rekla - govorila je Aneli.

- J*bem i tebe i nju. Ti se j*beš na Ramazan, k*rvo - dodao je Terza.

Terzinu svađu sa Aneli nastavila je Mina Vrbaški, koja je čak i pljunula Ahmićevu.

- Mina me pljunula - rekla je Aneli.

- Žao mi što ti nisam u usta pljunula, a ne u čelo - vikala je Mina.

Sledeći je u Šiša bar stigao Asmin Durdžić.

- Njoj samo treba dati malo alkohola i od nje može da se izvuče ko zna šta. Ništa nisam izvukao jer me je Dača prekinuo i zaj*bao. Hteo sam kroz priču da izvučem neke stvari da demantuje jer to sa njom ide kroz priču kad je pijana. Video si danas njeno ponašanje, a ona je mnogo nežnija kad znaš da pričaš sa njom kad je pijana - govorio je Asmin i dodao:

- Naravno da mene to boli, ja stvarno volim Noru. To što pričam za DNK je crv sumnje koji me muči u glavi. Ona je došla da reši sa mnom stvari oko deteta, ali to ništa ne rešava i samo je bitno da li je Stanija žrtva napolju. Njoj je Nora najmanje bitna - govorio je Asmin.

Aneli i Mina su nastavile brutalan sukob, a Luka je došao da pokuša da smiri Ahmićevu.

- Mama te nagovarala da se j*beš za dvadeset evra i starci su te pljuvali u facu - rekla je Aneli.

- Beži dr*ljetino jedna, idi maži Kanesten jer imaš gljivice na vagini - rekla je Mina.

- Dođi vamo, šta radiš to bre? - upitao je Luka.

Tokom večeri Anđelo Ranković i Sofija Janićijević rešili su da se malo bolje upoznaju.

Naredna koja je razgovarala sa Darkom bila je Anita Stanojlović koja je priznala da joj se Luka veoma dopada.

- Pa treba mu mesec dana da se opusti, a za sad se gledamo sve vreme. Nije mi on bio fokus otkad sam ušla, ali mi je Aneli na ulasku rekla: ''Ajde da se menjamo'' i meni je to bilo zanimljivo. Svi su videli da me gleda i da se smejemo, ali ja nisam želela to da kažem i branila sam ga. Sve vreme se gledamo - rekla je Anita.

Sledeća je u Šiša bar stigla Maja Marinković koja je brutalno komentarisala Asmina.

- Ne mogu da verujem čovek koji je ostvaren ne može da ukapira da ne postoji opcija bili kakvog vida dopadanja. Asmin je poslednji muškarac sa kojim bih bila. Nije moj tip, ne dopada mi se, uvredio mi je i preko onoga ne mogu da pređem što je rekao da sam opštila sa 30 muškaraca. To nije istina i ja sam ovde imala veze. Njegova nemoć i kako se on meni obratio je bio afekat, ali nemam od toga ništa. On ima potrebu da se dokazuje kako se sve lože na njega, pun je kompleksa i muške sujete. Kao što svi imaju dobre i loše osobine, ima i on, ali ne može da ukapira da ga ne gledam na taj način. Ne daj Bože da uđem u neku ljubavnu vezu imala bih probleme. Danas me je Murat masirao, a on mi dobacuje. Prvo zbog Stanija, drugo stvarno nije tip mog muškarca - govorila je Maja.

- Šta bi ti poručila Staniji i da li se čudiš šta radi sa takvim muškarcem? - pitao je Darko.

- Da, nije mi jasna na šta je pala. Ona je dobar čovek, lojalna, inteligentna devojka, jako je volim i zaista mi nije jasno... Jedinko ako ga je bolesno zavolela. Mislim da i ona kad gleda ovo vidi sa kakvim profilom ličnosti je bila - rekla je Maja.

Darko Tanasijević porazgovarao je sinoć i sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Teško, preplakao sam dan. Ne mogu da ti opišem šta mi je u glavi i koliko me sve boli. Boli me što očigledno naši planovi nisu ni postojali, ali ja ne znam ni kako uopšte izdržavam da ostanem ovde i slušam ovo što ona priča. Pitam se samo: ''Šta sam toliko loše uradio?'', osećam se kao g*vno bukvalno - rekao je Bebica i nastavio:

- Ne mogu da verujem prosto, jer smo u nedelju vereni, a u utorak je bila žurka. Sto puta sam se pitao: ''Šta sam ja to uradio?'', zbog čega mi se ovo ovako vraća - rekao je Bebica.

Potom je u Šiša bar stigao Janjuš koji je komentarisao svoju situaciju sa Kačavendom i Jakšićkom.

- Pa ne znam, rekao sam da tako deluje. Nije mi jasna situacija sa Jakšićkom i koja je to tolika žar što sam ja nju pomazio po kosi. Ja sam ovde godine najblaži i ništa me ne interesuje. Ona je rekla da se sprdam sa njom, pa sam rekao da mi deluje kao da je žena zaljubljena. Jedini plan koji smo pravili je da idemo u kupovinu - nastavio je on.

Potom je na red došla Miljana Kulić koja je razvezala jezik o Bebici i Teodori.

- Ko god se ogrešio o mene, nije bilo potrebno da ja vraćam. Ja sam se za njega mnogo vezala i bio mi je sve tada, a kada je otišao od mene tad smo bili najsrećniji. Sledeći dan posle odlaslka je otišao i svuda nas pljuvao, a on je pobegao glavom bez obzira i neko ga je nagovorio da ode. Ušao je u rijaliti i ja sam bila u čudu, nisam htela da se mirim s njim jer ga nisam dovoljno ni volela očigledno. Moj otac ga je odmah provalio da je folirant i on šta je meni radio posle toga? Nju opasno pali što je on bivši dečko Miljane Kulić i prošle godine mi je rekla da ne može očima da ga gleda i lično mi je priznala da je s njim samo zato što je moja bivši dečko. On je k*rvu upoznao sa svojom decom, a mene nije hteo da upozna sa mojom decom. Odlično je znao da s k*rvom ulazi u vezu i da je s njim iz koristi, znao je šta mu pričaju svi učesnici i ja, znao je da se Filip i Teodora gledaju. Video je poglede i udarao pod stolom, štipao i tako dalje - rekla je Miljana, pa dodala:

- Kad može da opšti sa Takijem i Erom Ojdanićem, što ne bi mogla da bude i sa Bebicom? Da bi sprečio odnose s Filipom, on je nju verio. Dozvoljavao je da je Anđelo grli, dozvoljavao je da je Asmin vaćari i kako je hteo sve da spreči on je naravno verio. Znali su svi gde idu, znala je ona da ide da se veri - rekla je Miljana.

Nakon Miljane, na razgovor sa Darkom stigla je i Mina Vrbaški.

- Meni se zameralo jer me je Anđelo mazio, a onda juče sedim na garnituri i vidim kako Teodora pipa njegov biceps, a onda on nju pipa. Videla sam da se non stop domunđavaju, sa njom provodi najviše vremena, a Sofija mi je rekla da su se njih dvoje poljubili. Ja sam juče rekla šta sam mislila u tom trenutku, meni da se zamera, a on da radi isto to. Nisam ja primetila neke poglede sa Teodorom, ali sad je meni to neprirodno kao što je njemu da se ja družim sa Anđelom. Teodora je bila došla kod nas na krevet, a Terza opet nabacuje Bebicu Teodori, pritom Bebica je poklonio Terzi sat. Teodora je rekla da ga ne loži jer se Terza i Bebica za stolom domunđavaju. Terza je pokazao sat i rekao da će Teodoru da vrati na pravi put. Filip je u tom momentu ušao u sobu i ja sam ga pitala kakav si ti onda prijatelj njemu ako kažeš da ćeš da je vratiš na pravu put. Desila se situacija da je Terza sedeo i gledao u Sofiju, a Sofija mu kaže: "Šta me gledaš?", a Sofija njega pitala šta da kaže Filipu, a on njoj rekao da kaže šta hoće - govorila je Mina i dodala:

- Meni je to u tom trenutku bilo grozno. Ja sam rekla Terzi da sad ima šta da gleda. Neka se dokaže da li je nekome stalo ili ne. Juče je rekao da se ohladio, sve to je došlo otkako je ona ušla. On govori da ona njega ne zanima, a ja ne znam šta ga zanima, a šta je. Imam taj strah od utorka jer neke stvari kod njega ne mogu da se promene - rekla je Mina.

Konačno je u Šiša bar došao i Filip Đukić, glavni akter trenutno goruće situacije u kući.

- Jeste, to je neka početnička strast. Gotivna mi je devojka, ima bolesne fore i ja to gotivim. Idemo spontano i videćemo, ali malo me smara ovo zbog Bebice jer mi je neprijatno da gledam čoveka. Meni je neprijatno da stanem pored nje... Ne znam da li folira, ali nerealno mi je da baš ovoliko fora. On je stvarno čovek smršao i ja jednostavno ne mogu da budem s njom tu pored njega. Ukoliko bude isto ovako za mesec dana, onda će mi biti nerealno dok sad u početku mi je neprijatno - rekao je Filip.

- Nećemo spavati u zajedničkom krevetu još jer ne mogu da stvarno trpim da nas onako gleda - rekao je Filip.

Zatim je na razgovor sa Darkom došao i Terza, te je otkrio da je njegov rat sa Aneli i Lukom tek počeo.

- Svađa je počela danas na slavi. Igrali smo na klupi, Kačavenda i Asmin su bili pored mene, a ona se okrenula i pokazivala mi srednji prst na dan moje slave. Došli smo da ispoštujemo slavu, a ti to radiš. Posvađali smo se, vređali smo se. Sedeo sam ispred baba ona mi je rekla da ću biti doživotni NN, a ja sam naravno počeo da je vređam - rekaoje Terza.

- Da, kad se zakleo u bolesnog oca i dete da je nije snimao, a onda priznao. Oni sve lažu, mažu i prevrću. Ako se pomire gaziću i njega i nju. Namestila ga je da ga je tukla, ne znam šta je ovaj narod kod njih video. Smatram da Luka nju nije tukao, ona provocira i unosi se i verovatno ju je mlatnuo po nogama - nastavio je Terza.

Veliki šef je prethodne noći napravio presedan, pa nije bilo izbacivanja.

Nakon toga počela je Mićina igra istine, a Anastasija je poručila Bori Santani da joj više ne prilazi.

- Boro, prekidam svaki kontakt sa tobom i više mi molim te ne prilazi. Ja ovo od srca kažem. Od danas mi više nikad ne prilazi - govorila je Anastasija.

Bora je nakon toga pobesneo, i počeo da divlja i psuje po spavaćoj sobi.

- Nema spavanja, sad ćete da vidite! Šta ova k*rvaela sere?I njoj ću da j*bem mamu u p*čku. Mene neko da sprda na "Igri istine" i da ne dobijem ništa, a da se svađam sa ljudima. Bolje da polomim krevete, pobacam sve i lomim šminku, pa da vidite koliko sam lud. Gde je Anitin krevet i njoj da izlomim sve? - besneo je Bora.

Bora se ponovo prisetio svoje bivše supruge Milice Kemez i počeo da je psuje i iznosi sav prljav veš iz njihovog braka.

- Zbog nje sam ovde ušao k*rvetine koja se sad p*ca i gleda ovo. K*rvatino jedna iz Bujanovca, zbog tebe da uđem ovde. Zbog k*rvatine iz Bujanovca bez oca i majke na za koju sam imao sažaljenje, pravio joj svadbu i došao ovde da se blamiram da je ne bih ošišao. Zbog dr*lje i k*rva da se nerviram ovde, a sam sebi sam to napravio. J*bem li ti B*ro mrtvu mamu. O čemu da razmišljam? Boli me uvo za vikendice i kuće - besneo je Santana.

- K*rvatina seda na k*ticu op, op da moji kerovi gledaju. Napravile su mi priču obe da se nerviram. Čovek postavio glupo pitanje, a ja ne znam ni što sam seo da igram tu smrdljivu igru - govorio je Bora.

Autor: R.L.