ODVRATNO JE I DEGUTANTNO! Matora srušila sneška Milosavi: Starija si žena, nije simpatično! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće da se povuče.

Ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora nastavila je da deli male budžete bez uzdržavanja.

- Da mi je neko rekao da ću da ti dam mali budžet ne bi verovala, odrasli smo u istom kraju. Mene je to zabolelo, ne bih da pričam o tome - rekla je Matora dok je davala mali budžet Jovanu Rajiću.

Nakon toga srednji budžet je dala Aleksandri Babejić.

- Ne sviđa mi se tvoj rijaliti, ali tebi stvarno ništa nikad nije teško, dajem ti srednji budžet samo zbog tvog odnosa sa mnom i Draganom, ali inače imaš pogan jezik - rekla je Matora.

Matora je potom osula paljbu po Milosavi.

- Milosava je osolila po Dragani, posle negirala kad ju je Dragana pitala. Podržavala sam tvoj i Jovanov odnos, sad više nije zaj*bancija, to je odvratno i degutantno, starija si žena, znaš šta radiš, na početku je bilo simpatično, a sad je odvratno - navela je Matora.

- Davaću i dalje, radiću i dalje i i dalje ću biti sa ovim čovekom - odbrusila je Milosava.

Autor: R.L.

