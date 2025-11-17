Nisam došao da vodim tuđe ratove: Miki zarežao na Matoru, pa se obračunao sa Zoricom (VIDEO)

Jovana Tomić Matora je podelila sledeći budžet Nenadu Macanoviću Bebici.

- Nikad ti nisam bila neprijatelj, ali mi je krivo što si me vređao i ponižavao. Naš odnos se promenio preko noći zbog Pitanja novinara. Sve ti se desilo što si pričao meni. Znam da ti je teško i ne osećam potrebu da ti kažem nešto više od ovoga sada - rekla je Matora.

- U redu - rekao je Bebica.

- Miki, mali budžet. Smatrala sam te da si pijanac i kafanski čovek. Kod tebe me najviše nervira jer odmah zameraš. Mene uopšte ne čudi što je Zokin sin onako prokomentarisao. Ispao si licemeran i dvoličan. Jovan je neko ko je srčan, ali ti nisi. U stanju si da napu*iš svakoga za sitnicu. Imala sam neko mišljenje o tebi, ali nemam više. Čim si dobio neku priču i kad su te podigli ispaos i slabić. Tebe boli ku*ac za Zoricu - rekla je Matora.

- Posle uvreda koje sam dobio na pravdi Boga ne pada mi više napamet. Nisam licemeran, ali to je tvoje pravo. Mislim da si se ti distancirala od mene. Ja sam sa Kačavendom korektan odnos stvorio, a prema Zorici sam i dalje pristrasan iako sam dobio uvrede. Nisam došao da držim strane i da ratujem. Ja sam došao da se pojavim zbog muzike - rekao je Miki.

- Mina zaslužuješ srednji budžet, hoću da ispoštujem Terzu. Hvala što si iznela sve ono u javnost. Ti si osoba kao Ana Korać, sa kojom mogu da se ne čujem mesec dana, pa da se čujemo kao da smo se juče videli. O tvom rijalitiju nikad nisam imala lepo mišlejnje, kao ni o Dačinom, ali si sad mirna. Vidim emocije i ne bih volela da padneš u bedak zbog Terze - rekla je Matora.

