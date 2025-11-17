AKTUELNO

Domaći

HAOS! Uroš brutalno zaratio sa Anitom, ne prihvata njeno druženje sa Asminom, leti perje kao nikad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Karambol!

Ukućani danas biraju najplemenitiju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Anđelo Ranković.

- To su Maja, Filip i Bebica. Pohvalio bih Milana, Murata i Neria, ali njih moram da izdvojim. Moram da izdvojim i Miću i Boru koji su napolju mnogima pomogli. Izdvojiću i Sofiju zbog priča o porodicama, iako ne znam šta se dešavalo - rekao je Anđelo.



Ubrzo Uroš Stanić dospeo u sukob sa Anitom Stanojlović zbog njenog druženja sa Asminom Durdžićem.

- Ti si pokazala ko si i šta si. Ja se sa tvojim neprijateljima nisam družio, a ti blejiš sa mojim neprijateljima. Ti nisi ispala korektna! Imaš za drugara Asmina, ne može! Niti sam se družio sa Sofijom, jesam li ja lojalan? Ja se ne družim sa neprijateljima od svojih prijatelja! - vikao je Uroš.

- Ajde prestani - rekla je Anita.



- Zbog tebe prestajem - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

