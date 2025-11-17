AKTUELNO

JANJUŠ SE SLOMIO OD BOLA! Lio suze zbog pokojnog brata, prisetio se Mihailovog rođenja (VIDEO)

Za Marka Janjuševića Janjuša današnji dan bio je posebno emotivan. U jednom trenutku se osamio od ostalih ukućana i potpuno se slomio. Suze nije mogao da zaustavi, a bol koju je osećao bila je očigledna. Ubrzo mu je prišao Miki Dudić, koji je pokušao da uteši prijatelja i pruži mu podršku u teškom trenutku.

Janjuš se prisetio svog pokojnog brata Mihaila, koji je preminuo pre skoro dve godine. Emocije su ga savladale dok je govorio o gubitku koji još uvek teško nosi, i koji mu svakodnevno stvara prazninu u srcu.

- Znaš kako si rekli satriji ljudi, ko god se rodi mora i da okonča život. Nekome ubrzano, nekome sporije teče. Svi smo gosti na ovoj planeti. Možda je nekome muka što je na ovom svetu i živi, a nekome je možda lakše na onom svetu - govorio je Miki.

-Uf - plakao je Janjuš.

- Ja imam brata mlađeg - rekao je Miki.

- Njega sam najviše voleo, Joj Bože! - govorio je Janjuš.

- Ja svog mlađeg brata volim kao zenicu oka svog, odgojio sam ga! - rekao je Miki.

- Od rođene tetke moje koja nas je odgajila, imao sam deset godina i došao sam kod nje u Beograd, a sestra je pravila četvrti rođendan i igrali smo se u sobi kad je zvonio fiksni telefon. Tetka me zove i ja se javljam, a baba moja kaže da sam dobio brata. Na isti dan je rođen kao moja sestra od tetke - ispričao je Janjuš.

Podsetimo, Mihailo Janjušević je preminuo 25. decembra 2023. godine, dok je Janjuš boravio u rijalitiju. Vest o bratovoj smrti ga je tada potpuno dotukla, a više puta je isticao da je Mihailo bio osoba koju je najviše voleo i da se s njegovim odlaskom nikada neće pomiriti.

