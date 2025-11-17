AKTUELNO

Janjuš se danas slomio od bola za tragično preminulim bratom Mihailom, a zbog ove fotografije na njegovom grobu plakali su svi: Ovaj prizor će vas NAJEŽITI (FOTO)

Tuga i bol ne prolaze!

Brat Marka Janjuševića Janjuša, Mihailo je u decembru mesecu 2023. godine izvršio samoubistvo, a Janjuš je to saznao u Eliti 7. On je tada napustio rijaliti na neko vreme kako bi ispratio brata na večni počinak i bio sa porodicom.

Danas se Janjuš setio tragično preminulog brata, te je suzama natopio imanje u Šimanovcima.

JANJUŠ SE SLOMIO OD BOLA! Lio suze zbog pokojnog brata, prisetio se Mihailovog rođenja (VIDEO)

Bol kod Janjuševića ne prolazi ni danas, a i Janjuš i njegov brat Boris često kače slike pokojnog brata na društvene mreže, te je Janjuš tako za prošli Božić okačio sliku kako sedi ispred groba svog brata.

Na slici koju je Janjuš tada okačio vidi se Mihailov spomenik, gde je napravljena porodična grobnica Janjuševića, Mihailov spomenik je u sredini, a pred su napravljene grobnice za Janjuševe roditelje Desanku i Predraga.

Ovaj prizor je rasplakao mnoge tada, a koliko Janjuševe rane i dalje ne zarasTaju govori i to što se i u Eliti 9 vrlo često seti Mihaila, a lavina suza i emocija ga uvek savladaju kada o njemu govori.

Autor: M.K.

