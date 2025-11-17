PAVLE JOVANOVIĆ BESAN KAO RIS: Otkrio da li je došlo do suočavanja sa Anđelom, pa se JAVNO obratio Gastozu: Njega čekam... (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su Pavla Jovanovića i Mikija Mećavu.

Tokom Elite 8, Pavle Jovanović često se provlačio kroz priče u Beloj kući. Njegov sukob sa Anđelom Đuričić bio je jedna od glavnih tema. Ona se mesecima ograđivala od bilo kakvog emotivnog odnosa sa njim,a Pavle je sa spoljne strane plasirao dokaze kojima je tvrdio suprotno, uporno insistirajući da su bili u nekoj vrsti emotivnog odnosa.

Dodatnu pažnju izazivala je činjenica da je Pavle nekada bio prijatelj sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, Anđelinim izabranikom. Njihovo prijateljstvo je puklo upravo zbog cele situacije.

On je ovom prilikom priznao da li su se nakon njihovog izlaska iz Bele kuće sreli i da li su porazgovarali o celokupnoj situaciji.

- Imao sam obavezu prema nekim ljudima, a onda sam se povukao. Posle toga se nisam oglašavao. Ja sam se oglasio da bih se odbranio od onog što je izrečeno. Mene je jako blam što sam uključen u celu tu priču. Da neko ustane i kaže da sam psihopata i da je sa mnom na sudu, to ne može da se ćuti. Nagađalo se i lagalo se sve i svašta. Meni nije ova priča išla u korist! Ja sam tri godine ćutao o tome, nije me interesovalo.

Sada je Pavle ponovo progovorio i javno se obratio bivšem drugu.

- Sreli smo se na finalnoj žurki, našli smo se u istom prostoru. Nemam ja da pričam ni sa kim. Njega čekam da vidim onaj telefon što ću da progutam, što je izjavio. Šta ja treba da porpičam sa bivšim drugom da li sam bio sa bivšom ribom?! Budalaština, niđe veze. Ja sam se uključio kad sam bio direktno pomenut. Ta svađa koja se desila desila se između Matore i Gastoza, a Anđela se uključila bez ikakvog razloga. Ajde da vidimo da progutam telefon! Ja nemam afekat u životu. Ja ne kažem nikome u afektu, pa se posle izvinjavam - rekao je Pavlee.

Autor: A.Anđić