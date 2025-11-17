IZNEĆU APSOLUTNO SVE ŠTO NERIO NIJE DO SADA: Milica Mitrović obelodanila: Hana spremna za ulazak u ELITU 9, a evo šta je poručila pred samo useljenje u Belu kuću, ovo je ceo Balkan čekao (VIDEO)

Zapeta kao puška!

Bela kuća večeras postaje bogatija za jednog člana, a to je, ni manje ni više, nego verenija Neria Ružanjija, Hana Duvnjak.

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović na svom profilu na Instagramu obelodanila je Hanin ulazak, a ona se i obratila pred samo useljenje u Belu kuću i suočavanje sa Neriom.

- Pozdrav svima, do sada sam bila Neriova podrška van, a sada ću se sa njim boriti unutra, pružaću mu podršku i izneti apsolutno sve ono što on nije do sada i nove stvari koje su se dogodile van - poručila je Hana putem Instagrama.

Podsetimo, otkad je Nerio ušao u Elitu 9 traje hladni rat njegove verenice Hane sa njegovom majkom Sitom spolja, tačnije na mrežama i u medijima, a svi čekaju da vide epilog svih njihovih sukoba, kao i da se cela priča raskrinka do kraja!

