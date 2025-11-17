Ahmići su zli, hrane se zlobom: Neriova Hana rešila da stane na put svim Sitinim lažima, otkrila u kakvim je odnosima sa bakom Nadom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević započela je razgovor sa Hanom Duvnjak, novom učesnicom "Elite 9", Neriovom verenicom.

- Ti nisi delovala kao neko ko je uznemiren, prvi put daješ intervju na televiziji Pink i zbog svog života i života sa Nerijom, otvorila si vrata svog doma, da objašnjavaš kakva si majka, kakva je tvoja majka majka. Svaka ti čast - rekla je Dušica.

- Jedva čekam da vidim Nerija, sve što se događa je katastrofa. Ulazim da kažem svima šta se zapravo dešava i da zagrlim Nerija - rekla je Hana.

- Dovelo se u pitanje u kakvom stanju živite, da Neriova majka objavi da je kod vas u nekom momentu bio haos i nered u kući - rekla je voditeljka.

- Sa Sitom smo imali toliko problema. Nerio je imao slomljeno koleno, ja sam radila, to je bilo dva, tri dana kiksa da je tu bio nered. Njoj je sve problem, njima uopšteno sve problem. Ja sam sve dokazala, Nerio je sam rekao, mislim da ne treba ponovo da spominjem. Priča je počela da sam ja heroinski zavisnik, a on da krizira tamo. Nerio je anksiozan. Imao je jako težak život, sam je rekao da majka nije toliko brinula o tome kako se on oseća i da li je srećan zapravo i samo je bitno da čuva decu i da radi - rekla je Hana.

- U kakvim si odnosima sa baka Nadom - pitala je Dušica.

- Baka Nada i ja se čujemo svaki dan, pita za mene, pita za Ariju, pita za Nerija. Njoj su Ahmići napravili pakao mnogo, mnogo pre ovoga. Ona nije želela da on ide u školu, Sita je to uništila i žena je ostala bez sina i bez unuka. Ta porodica se hrani zlom, svi su zli, osim dece naravno, oni su nedužni. Da dođe moje dete na televiziju i ispriča sve ovo, ja bih se javno izvinila - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić