JA SAM PRED KAMERAMA RADILA TEST! Hana oštro DEMANTOVALA Sitine tvrdnje da je narkomanka, pa progovorila o Neriu: On je našao u meni ljubav koju nije imao od porodice (VIDEO)

Nekoliko minuta je deli pred ulazak u Belu kuću!

Voditeljka Dušica Jakovljević večeras je u studiju ugostila Hanu Duvnjak, verenicu Neria Ružanjija, koja će se uskoro useliti u Belu kuću.

Hana je ovom prilikom progovorila o svim optužbama koje je dobijala od svoje svekrve Site Ahmić, a zatim i o životu sa Neriom.

- Sita govori da je nesrećan kraj mene, pa da je tako on se ne bi osam godina borio za mene i napravio mi dete. Njegova odluka da uđe je bila šok i za mene, a kamoli za publiku jer je on dosta povučen. Tri dana pre nego što je dobio poziv da uđe dobio je poziv od Sita da se testira na narkotike, on je otišao i bio je negativan. Ona je posle slala poruke da je narkoman, da će nam oduzeti dete. On je otišao u policiju i rekli su mu da ne mogu ništa uraditi jer je ona u Sarajevu, a mi u Hrvatskoj. Ja sam molila i Asmina da skloni papir da Sita ima zabranu prilaska, ali Neriu je to bio jedini izlaz. One je video način da izbaciu sve iz sebe. Ja sam mu rekla da zna koja je cena njegovog ulaska - rekla je Hana, pa dodala:

- Jasna je rekla za Milenu Kačavendu: "Da Bog da dobila rak"... Ja nikad nisam uvredila nikoga ni po storiju. Ako mi iznesemo istinu to je linč za njihovu porodicu, a mi smo narkomani i sve ostalo - rekla je Hana.

- Aneli je bila dobra sa Neriom? - pitala je Dušica.

- Jeste, bila je dobra i sa mnom. Ja sam jednom rekla da sve svoje grehove prebacuju na druge ljude. Asmin je rekao da je Sita bila na heroinu, a onda je bilo da sam ja. Ja sam pred kamerama radila test, kućni i bio je negativan. Ona nije uradila test, a mene proziva. Oboje smo imali teže živote i našli smo sigurno mesto i ljubav. On je našao u meni ljubav koju nije imao od svoje porodice, a i ja u njemu ljubav koju nisam dobijala od svoje. Ja nikad neću biti prema svom detetu onakva kakvi su oni bili prema njemu. Hana i Nerio su meni sve! Sve što nismo mi imali gledam da njoj obezbedimo - rekla je Hana.

Autor: A.Anđić