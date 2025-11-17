Zube mogu da popravim, ona obraz ne može da opere: Hana progovorila o nasilju koje je trpela, a onda je Dušica šokirala sve: Ja ću se angažovati, dobićeš NOVI OSMEH NA POKLON (VIDEO)

Šok u uživo programu!

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Hanom Duvnjak o njenom i Neriovom životom.

- Na tiktoku je objavila video da moje dete ima fizičke poteškoće, da je zaostala, da ona jako dobro prepoznaje dete sa zaostatkom i da ne vodim dete kod pedijatra. Evo da kažem, moje dete je vakcinisano, ona je bila protiv toga, evo pre neki dan je dobila poslednju vakcinu koju treba. Čak je zvala i Arijinog pedijatra, kao pričala je da od vakcine dete može da dobije autizam - rekla je Hana.

- Mi vidimo da si ti jaka mlada žena, koja je sticajem okolnosti postala ovakva. Mi podržavamo mlade ljude koji se vole i koji imaju svoju porodicu. Ne postoji savršen i bezgrešan roditelj - rekla je Dušica.

- Svako ima svoje greške. Ja svaku svoju grešku koju sam uradila, uradila sam jednom i više je nisam ponovila. Ona je rekla da sam zla otkako sam se rodila...Trema me je pucala sve dok nisam došla do ovde, sada se osećam kao da smo samo ti i ja ovde. Ja nemam samopouzdanja, u svoj fizički izgled. Ja sam bila zloostavljana u osnovnoj i srednjoj školi na temu mog izgleda i mojih zuba. Rekla je da su mi krivi zubi od droge, kačili su veštačkom inteligencijom moje zube crne i ovakve i onakve. Ja zube mogu lako da uradim, ali ona obraz nikada oprati neće. Ne osećam se sigurno u Dubrovniku, dete mi je na sigurnom, ovde smo najsigurniji svi. Ona meni može da bude dete, govori mi da me je ostavila majka kada sam bila mala, mislim, ko to piše?! Od moje 16. godine ta žena mene vređa, to je katastrofa. Ja već sada znam šta će ona da kaže napolju - rekla je Hana.

- Ja ću, dok si ti tamo, pozvaću svoje prijatelje i angažovaću se, dobićeš od mene na poklon svoj osmeh - rekla je Dušica.

- Hvala ti Dušice...Ona se koristi svime, traži ljude da se prave da su moji prijatelji, toga ima previše. Ja sada mogu ovde do šest ujutru da pričam šta se događalo u poslednja dva meseca, a kamoli godinama...Ima još mnogo toga od svega onoga što je rekao. Kada bude počeo da priča o svom detinjstvu, plakaćemo svi, a tada neće moći da krive mene - rekla je Hana.

Autor: Nikola Žugić