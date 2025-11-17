NI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE MOGLA DA GA NAPRAVI SREĆNIM KRAJ NJE! Hana unakazila Situ, progovorila o njenim VRADŽBINAMA, pa priznala da je imala Anelinu podršku (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević večeras je u studiju ugostila Hanu Duvnjak, verenicu Neria Ružanjija, koja će se uskoro useliti u Belu kuću.

Ona je ovom prilikom progovorila o odnosu sa Aneli Ahmić, Neriovom tetkom.

- Ja Aneli znam od kad je ona živela u dubrovniku. Nismo komunicirale do mog šestog meseca trudnoće. Ona je rekla da sam lepa devojka, ali da mi fale usne i s*se. Znala je sve za moju porodicu i nije rekla ništa loše. Kad sam je prvi put videla, žalila sam se da sam debela, imala sam njenu podršku. Sita i Aneli nisu u dobrim odnosima tad bile. Ona mi je rekla da je Sita luda jer traži DNK na Airju. Mi smo nju planski napravili. Sve se podudara do dana danađnjeg. Ja sam bila možda četvrti mesec i ona je rekla da hoće DNK i da se testiramo na drogu. Rekla sam joj da može, ali da samo nikad moje dete ne sazna za to. Oni su doslovno isti. Gledala sam neke klipove kad je Aneli ušla, družila sam se sa njihovom rođakom. Kad je ona izašla. Mi smo živeli kod Jasne, videla je da je stan bio uredan, videla je Ariju i dala je Neriu 50 evra. Govorila mi je da je moram naučiti kako da curici pravi frizure lepo. Sve je bilo u redu dok se Sita nije okrenula protiv nas. Znam da kad bi se njih dve sad zakačile da bi Aneli rekla da smo sve govorile istinu - rekla je Hana, nakon čega se osvrnula na Groficu:

- Jasna je osoba koja ne zna pričati normalno. Mi smo došli u Sarajevo na dva dana kad sam bila trudna, a ona me optužila jer sam išla da se vidim sa rođakom da smo se išli drogirati. Rekla je da je našla drogu, a kad smo joj rekli da slika šta je našla, ona je govorila da je bacila u smeće. Ona ze gleda dok jedeš, ne da ti mira - rekla je, pa se osvrnula na svoje sumnje da se Ahmićke bave vradžbinama:

- Ja sam jako sumnjala u to da je istina i par puta sam Neriu to rekla, a on mi je govorio: "Ma ajde, nisi normalna". Pre mog prvog gostovanja, Arija je ceo dan bila super, a pola sata pre intervjua ona je počela da povraća odjednom. Ona je prestala da povraća čim sam završila poziv i intervju. Dok smo mi živeli kod Jasne Nerio je dobio osip. Doktori nisu mogli dokazati zbog čega. To je bilo baš u vreme kad smo rekli da se selimo od Jasne. Kad se posvađao sa njima taj osip se vratio, doktori opet nisu dobili ništa. Ja sam vernik i meni je to katastrofa. Kad sam objavila da su izašli dokazi za nju, ja sam napisala: "Ja Neria nisam vezivala za sebe", a ona mi je odgovorila: "Samo si ga nadrogirala". Ona koristi AI i pravi slike sa Neriom. Zamisli da ti sa sinom moraš praviti slike. On ni na tim slikama, jadan nije mogao biti srećan.

Autor: A.Anđić