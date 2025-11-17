Govorila je da će neko da mi slomi noge: Hana progovorila o ljudima koje je Sita slala kod njih kući, pa krenula put Bele kuće (VIDEO)

Au, kakav šok!

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Hanom Duvnjak.

- Ne mogu da verujem da se ti brineš za svoju verenicu i ćerku od svoje lične porodice - rekla je Dušica.

- Ovo nije prvi put da se brine i da mi ne da da izlazim iz kuće. Hvala Bogu da sam uhvatila taj snimak, išla sam i u policiji sa tim. Ona je postavila snimak čoveka koji puši, pa je rekla da su to moji neki narkomani. Ja imam dispanzer droge svoje, kako ona kaže. Njeni dokazi su laži, hvala Bogu da se javio taj koji se javio, da kaže da to nije tako. Nakon te zabrane pristupa, mi smo živeli u svom stanu i sa cimerkom, ona je tu pretila i nije mi dao da izlazim iz kuće. Govorila je da će neko da me pokupi autom, da će mi neko slomiti noge. Ja sam prva za to da se ima porodica, ne dao Bog nekome da ostane bez porodice - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić