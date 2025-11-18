AKTUELNO

Domaći

UŠAO SI U KLUB LJUDI KOJE AHMIĆI MRZE: Hana odmah otvorila Luki oči, Aneli odbila da joj pruži ruku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Hana Duvanjak po ulasku u Belu kuću odmah se obratila Luki Vujoviću, nakon čega je Aneli Ahmić krenula sa svojim upadicama.

- Luka moja saučešće jer si ušao u klub ljudi koji Ahmići mrze. Ti si napolju njima gori nego Asmin - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' to neka nova situacija? - pitao je Luka.

- Videćeš kad izađeš - rekla je Hana.

- Nerio nemaš pojma šta mi radi napolju - rekla je Hana.

- Ajmo još jedan dušmanin. Nisam pružila ruku, što da neko pljuje moju porodicu, a ja da pružam ruku - ubacila se Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

TI SI BLAM, SRAM TE BILO! Aneli zapenila zbog saznanja o upoznavanju Anite i Luke, on tone sve dublje u laži (VIDEO)

Domaći

NI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE MOGLA DA GA NAPRAVI SREĆNIM KRAJ NJE! Hana unakazila Situ, progovorila o njenim VRADŽBINAMA, pa priznala da je imala An

Zadruga

OCA STE UBILE TI I SITA! Asmin izneo skandalozne tvrdnje na račun Ahmića, pa jednim potezom uništio Aneli: U Sarajevu si uhapšena zbog... (VIDEO)

Domaći

ANELI ZNALA ZA SVE ASMINOVE PREVARE! Pink.rs došao u posed prepiski koje sve dokazuju: Molila prijateljicu da ga skloni od ljubavnice (FOTO)

Zadruga

TVOJ BIVŠI MUŽ ĆE BITI MOJ: Milosava rešila da se osveti Aneli jer joj je uništila vezu sa Jovanom (VIDEO)

Zadruga

Aneli nosi njegov prsten!? Janjuš progovorio o uspomenama sa Ahmićevom, Luki krenula para na uši (VIDEO)