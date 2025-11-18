UŠAO SI U KLUB LJUDI KOJE AHMIĆI MRZE: Hana odmah otvorila Luki oči, Aneli odbila da joj pruži ruku (VIDEO)

Šok i neverica!
Hana Duvanjak po ulasku u Belu kuću odmah se obratila Luki Vujoviću, nakon čega je Aneli Ahmić krenula sa svojim upadicama.
- Luka moja saučešće jer si ušao u klub ljudi koji Ahmići mrze. Ti si napolju njima gori nego Asmin - rekla je Hana.
- Je l' to neka nova situacija? - pitao je Luka.
- Videćeš kad izađeš - rekla je Hana.
- Nerio nemaš pojma šta mi radi napolju - rekla je Hana.
- Ajmo još jedan dušmanin. Nisam pružila ruku, što da neko pljuje moju porodicu, a ja da pružam ruku - ubacila se Aneli.
Autor: A.Anđić