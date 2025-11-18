One su dogovorile da me prevariš sa Radom: Hana bez zadrške otkrila Neriju kakav PAKAO je prošla zbog Ahmića, pa priznala: Svi smo mi narkomani samo je ona božanska princeza Sita (VIDEO)

Nerio ostao šokiran!

Nerio Ružanji otišao je sa Hanom Duvnjak, svojom verenicom, u sobu za rehabilitaciju, te su tako obavili razgovor o svemu što se dešava.

- Jao koliko si mi falio, zašto nosiš naočare. Arija je super, odmah da znaš. Onoliko koliko si mislio, pomnoži sa 500. Ja sam u šoku da sam ja ušla ovde, znaš da nikada ne bih, znaš da nisam bila za ovo da i ti ideš. Ariji sam pokazivala smešne videe tebe, gde đuskaš sa Urošem, ona govori: "Tata". Napolju je baš katastrofalno, baš katastrofalno. Bila je policija, ja sam bila dva puta u policiji, poslala nam je nekoga u kuću, neko je pokušao da upadne, uspela sam da snimim hvala Bogu. Rekla je za Ariju da je zaostala, da je nesposobna, da ne priča, sve najgore što može, ona je rekla za naše dete. Aneli, pre nego što je ušla i bila kod Dušice, ono što je rekla kod nekog čoveka, rekla je da sam na heroinu, da sam na kristalu, da zloostavljam dete, da se ne brinem o detetu. Onda tvoja majka, da ne govorim za nju sad. Rekla da sam te prevarila sa Cvetom, Jasna je rekla da sam te prevarila u trudnoći. Ko nam je pozajmio pare za stan u Šumetu - rekla je Hana.

- Je l' Tonči bio - pitao je Nerio.

- Cveto je bio, da. Ona kaže da smo mi sve to potrošili na drogu. Onaj video što se spominje, to je bilo kada je Noru uzela i kada nas je probudila u pola sedam ujutru. Onaj video od pre dve godine. Ona je glupa kao ku*ac, Bogami. Rekla je prvo da ti sve lažeš, onda za mene, pretila mi preko nekog instagrama, ili ona ili neka njena podrška. Kao: "Pazi šta pričaš narkomanko, da ti se mi ne nakačimo na kičmu". Prvo je rekla da sam imala podliv, pa je rekla da sam izmislila, to je samo početak neki. Tebi je rekla da si došao ovde i da kirziraš od droge, tako odvratne stvari. Da sam se ja ku*vala, Ines se okrenula javno, zato što je ona glupača objavila one videe, znaš što ti pričam. Sita je objavila jedan, sutradan je rekla mrtva pijana da mi sve lažemo i ona je objavila. Njih dve su se spojile, sada su bff. Rada je u dogovoru sa Aneli da ti uđe u krevet. Kada je Aneli ušla, ona je rekla Radi: "Nerio će se pokajati za sve, on je dete u glavi", Aneli je u dogovoru sa Sitom, ima dokaza napolju, da se tebi ubaci Rada u krevet i da ti mene prevariš. Izašli su dokazi da ti majka vrača, afera "katanac", kunem ti se, Arije mi...Znaš ko vodi taj profil božanska princeza Sita?! Nadija...Slikala tebe kada je ušla Aneli, ona je napisala da ja u kontejneru neću naći takvu porodicu, da je to porodica. Pričala je za Ariju da je zaostala i da će uzeti Ariju. Edita, poslala policiju na vrata zato što sam ja Joci novinaru rekla da mi je sekla garderobu i da je ulazila u kuću bez kucanja. Rekla je policiji da ja njih javno blatim i da dovodim u opasnost nju i celu porodicu. Objavljivali moju mamu, mama na heroinu, ja na heroinu. Nisam izlazila iz kuće. Kada je bio taj čovek sam izašla, zubar, policija opet jer je mala Klara, ona je dala intervju sa Jocom i rekla da zna za Situ, ova nju napala da je Klara narkomanka. Svi smo mi narkomani. Svi smo mi narkomani samo je ona božanska princeza Sita - rekla je Hana.

- Sa ovolikim očima na lajvu - rekao je Nerio.

Autor: Nikola Žugić