CRNO NA BELO! Pink.rs u posedu dokaza da je Neriova tetka prijavila Hanu policiji jer je otkrila koji teror je trpela u kući Ahmića (FOTO)

Sada je sve jasno!

Verenica Neria Ružanjija, Hana Duvanjak se uselila u Belu kuću, gde je odmah po dolasku poletela Neriu u zagrljaj te se pozdravila sa svim takmičarima a onda obavila razgovor sa Neriom i otkrila mu sve šta je prživljavala zbog njegove majke Site Ahmić.

Tokom razgovora sa Neriom, Hana je otkrila da je Neriova tetka Edita pretila Hani i da ju je prijavila policiji:

- Edita, poslala policiju na vrata zato što sam ja Joci novinaru rekla da mi je sekla garderobu i da je ulazila u kuću bez kucanja. Rekla je policiji da ja njih javno blatim i da dovodim u opasnost nju i celu porodicu.- rekla je Hana Neriu, a Pink.rs je došao u posed službene beleške da je Edita pretila Hani, što možete pogledati u nastavku.

