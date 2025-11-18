Bog te mazao, koliko Jasna kune: Nerio šokiran ponašanjem Ahmića, Hana priznala: Baka Nada se za tebe ŽIVOTOM ZAUZELA (VIDEO)

Ne može da veruje šta sluša!

Hana Duvnjak nastavila je razgovor sa Neriom Ružanjijem, svojim verenikom, u rehabu.

- Platila sam zubara samo 300 evra i to je to, ništa sebi nisam uzela. Potrošila sam 200 evra na testova da bi ova rekla da sam podmentula Arijinu pi*aćku. Ona je pravila slike veštačke inteligencije kako ti i ona stojite zagrljeni - rekla je Hana.

- Ajme zagrljeni - rekao je Nerio.

- Moraš da budeš normalan, da pričaš i sve da kažeš kako je bilo...Pozdravila te je baba Nada, pozdravila te je Arija...Jasna, Bog te mazao koliko ona kune. Ima 40 tiktokova sigurno da će mi uzeti dete, kaže: "To dete će biti kod mene, kraj mene". Snima se tamo po Sarajevu u autu, deca nevezana...Rekla je da si patološki lažov, da sve lažeš, da je ona mene prvi put upoznala kada sam bila trudna šesti ili sedmi mesec, pa da nije htela da me gurne. Aneli odjednom nema poruke za to, kako nema, rekli smo joj?! Zašto smo se mi posvađali s teta Nadom?! Napravila ti je Nadu nacionalistom - rekla je Hana.

- Ona se uključila?! - rekao je Nerio.

- Da bre, ona se za tebe životom zauzela, pokazivala je kako ti je uzeto sa štednje, ona je napala što ne priča o tvom pokojnom ocu. Ona garderoba što ti je Aneli dala, to nije od Site ni od nje, to je reklama - rekla je Hana.

- Jao okice moje plave - ponavljao je Nerio.

- Sanjala sam kako bežim sa Arijom, a da me jure četiri Jasne, pakao. Ma to su one čorbe naletuše - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić