AKTUELNO

Domaći

Bog te mazao, koliko Jasna kune: Nerio šokiran ponašanjem Ahmića, Hana priznala: Baka Nada se za tebe ŽIVOTOM ZAUZELA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da veruje šta sluša!

Hana Duvnjak nastavila je razgovor sa Neriom Ružanjijem, svojim verenikom, u rehabu.

- Platila sam zubara samo 300 evra i to je to, ništa sebi nisam uzela. Potrošila sam 200 evra na testova da bi ova rekla da sam podmentula Arijinu pi*aćku. Ona je pravila slike veštačke inteligencije kako ti i ona stojite zagrljeni - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajme zagrljeni - rekao je Nerio.

- Moraš da budeš normalan, da pričaš i sve da kažeš kako je bilo...Pozdravila te je baba Nada, pozdravila te je Arija...Jasna, Bog te mazao koliko ona kune. Ima 40 tiktokova sigurno da će mi uzeti dete, kaže: "To dete će biti kod mene, kraj mene". Snima se tamo po Sarajevu u autu, deca nevezana...Rekla je da si patološki lažov, da sve lažeš, da je ona mene prvi put upoznala kada sam bila trudna šesti ili sedmi mesec, pa da nije htela da me gurne. Aneli odjednom nema poruke za to, kako nema, rekli smo joj?! Zašto smo se mi posvađali s teta Nadom?! Napravila ti je Nadu nacionalistom - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona se uključila?! - rekao je Nerio.

- Da bre, ona se za tebe životom zauzela, pokazivala je kako ti je uzeto sa štednje, ona je napala što ne priča o tvom pokojnom ocu. Ona garderoba što ti je Aneli dala, to nije od Site ni od nje, to je reklama - rekla je Hana.

- Jao okice moje plave - ponavljao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sanjala sam kako bežim sa Arijom, a da me jure četiri Jasne, pakao. Ma to su one čorbe naletuše - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Srećan sam što me Mina dodirnula: Terza tone sve dublje u mulj, blamantnim izjava ostavio sve u šoku! (VIDEO)

Domaći

Da mogu da se kladim, izabrala bih tebe: Karleuša se obratila kandidatu kao nikom do sada, smatra da upravo on može biti VELIKA ZVEZDA, a evo i zbog č

Zadruga

Preokret: Stefani ipak priznala da je spavala sa Zolom, Munji pala vilica od šoka! (VIDEO)

Zadruga

Zgrožen njenim ponašanjem: Marko Stefanović očitao lekciju Mimas, Gruja jedva dočekao da se sladi! (VIDEO)

Domaći

Čudno mi je što... Đedović šokiran Teodorinim ponašanjem prema Anđelu, otkrio da li je moguće da se smuvaju!

Zadruga

Lepi Mića se umalo srušio od šoka: Ivan Marinković ga ostavio bez teksta, ovome se ni u ludilu nije nadao! (VIDEO)