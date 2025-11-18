JEZIVO: Hana progovorila o teroru koji je trpela od Site, priznala da se plašila za svoje dete nakon Neriovog ulaska (VIDEO)

Upravo je voditelj Milan Milošević ušao u Belu kuću i odmah podigao Hanu Duvnjak koja je odmah krenula da priča o paklu koji je preživela od strane Site Ahmić:

- Kakav ti je osećaj bio kada ti je svekrva iz pakla pretila da ćete rasporiti ? - upitao je Milan.

- Katastrofalno, meni niko nije smeo da pusti da izađem iz kuće. Nakon toga ona je dobila zabranu prilaska, meni je Nerio tada rekao da zovem policiju, Sita je nakon toga bila u pritvoru 24 sata, a nas je Nikica molio da je pustimo i da je povučemo kako bi je pustili. Moram da kažem da su meni dolazili maskirani naslednici na kuću kada je Nerio ušao - rekla je Hana.

- Kakva laž - dobacila je Aneli.

- Sram te bilo Aneli, snimak postoji - rekao je MIlan.

- Kako je izgledala noć kada su vam razbojnici upali u dvorište - upitao je Milan,

- Mi smo na spratu u zasebnom stanu, a ja sam krenula da zatvorim kapiju oko 9 uveče, i videla sam čoveka koji je pokušao da uđe u kuću, šta je on hteo da uradi ne znam, ja sam to prijavila policiji iste sekunde. - rekla je Hana pa je dodala:

- Ja moram da kažem da Sita i Aneli sve rade u dogovoru, one imaju dogovor da Radu uvale Neriju, da on mene prevari, da me ostavi.

- Da li te je Jasna kontaktirala od kako je Nerio ušao? - upitao je Milan.

- Nije, videli ste njene storije, a ja sam rekla da je Sita stalno našminkana, a ona mene optužuje da sam na heroinu, ona sve što je najgore za njju, ona je prebacila na mene. - moram da kažem da je onaj video koji je nastao kada je Anelina tetka Edita snimila naše dete kako sedi, ona je uzela dete i snimila među prljavim stvarima, da bi nas ponizila. - rekla je Hana.

Autor: N.B.