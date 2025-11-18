Sve su uradili, samo nisu PUCALI U MENE: Hana progovorila o PAKLU kroz koji je prolazila s Ahmićima, pa RAZOTKRILA odnos Ines i SVEKRVE IZ PAKLA (VIDEO)

Hana Duvnjak nastavila je razgovor sa Milanom Miloševićem o paklu kroz koji je prošla zbog Site Ahmić.

- Mene je bilo najviše strah za moje dete, sve su napravile, samo još nisu pucale u mene. Edita, poslala policiju na vrata zato što sam ja Joci novinaru rekla da mi je sekla garderobu i da je ulazila u kuću bez kucanja. Rekla je policiji da ja njih javno blatim i da dovodim u opasnost nju i celu porodicu. Ona je tu navela da sam joj pretila, da sam ja nju okaljala javno na Pink televiziji, meni je dete tu plakalo, prepala se. Međutim, oni su meni rekli da znaju ko su Ahmići, dali su mi da potpišem da su bili...Ja nisam ni prva, ni poslednja - rekla je Hana.

- Rekla si da nećeš odustati od Nerija nikada i da neće uspeti - rekao je voditelj.

- Ja od Nerija neću odustati nikada, od 16. godine me prozivaju da sam ku*va! Pričaš meni kako ti sestra nije normalna jer traži DNK za moje dete, i da ja pletem Nori pletenice. Ona ti je Luka ušla ovde, ne zbog tebe, nego da ućutka Nerija - rekla je Hana.

- Sita je rekla da te je upoznala u šestom, sedmom mesecu trudnoće, pa onda kako je branila vašu vezu, kako je sve to počelo - pitao je voditelj.

- Ja što sam saznala da je to nastalo jer je moja tetka držala taj kafić pre, tu su se skupljali policajci, tu je bio i Neriov otac. Ona je bila ljubomorna zbog tog nekog lika drugog, ne njegovog oca, a drugi put su se posvađale oko novca. Od tada se one mrze. U početku nije bio toliki problem što smo počeli da se zabavljamo, Aneli joj je rekla da joj se činim kao super, ali da moram da ugradim samo si*e i usne - rekla je Hana.

- Rekla si da je prihvatila tvoje dete Ariju tek kada je rekla ovde Aneli u "Eliti 7" da je ona divna baka i majka - rekao je Milan.

- Koliko puta je tvoja majka videla Ariju - pitala je Hana.

- Pet puta možda - rekao je Nerio.

- Zašto smo prestali da dajemo tvojoj majki dete da čuva - pitala je Hana.

- Vrištala je i plakala - rekao je Nerio.

- Odmah vrišti kada vidi Situ ili bilo koga tamo, nikada nije bila plačljivo dete...Veštačka inteligencija je Sitino najveće oružije. Kada sam ja bila trudna tri meseca, poslale su nam socijalno anonimno, ja sam se testirala, bila sam negativna na sve...Ona nije priznala Ariju, govorila je da nije Neriova - rekla je Hana.

- Tajna uspeha vaše veze i ljubavi je to što si mu pružila ljubav koju nisi dobila kao mala i obrnuto - rekao je Milan.

- Nismo imali tu stabilnu porodicu. Da, moj tata je otišao kada sam imala tri godine u Švedsku. Ona je tu moju traumu ismejavala na storiju, govorila je da me je majka ostavila, da tata neće da čuje za mene. Ja sam u kontaktu sa svojim ocem, videli smo se, upoznao je Nerija. Sada kada imam dete, češće mi se javlja - rekla je Hana.

Autor: Nikola Žugić