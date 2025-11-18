AKTUELNO

NIKICA NAS JE SPASIO: Hana otkrila kako je Sita ucenjivala Neria, progovorila o njegovom detinjstvu: BIO JE DADILJA DA BI ONA UŽIVALA (VIDEO)

ŠoK!

Hana Duvnjak je večeras ušla u Elitu 9 a na samom startu razgovora sa Milanom Miloševićem je govorila o odrastanju Neria Ružanjia.

- Nerio je govorio da je Sita bila na tabletama, da je nije mogao buditi, da ga je Jasna čuvala, jer je ona htela da izlazi. Bolje neka Nerio kaže šta ima, da ne bude problem kada ja pričam jer ona nije kupla odelo od naše kirije već cipele od 800 evra. Ona je mene samo provocirala, pogotovo o mom detetu, a moje dete je normalno, naša Arija je sjajno i nek je živo i zdravo. - rekla je Hana.

- Moram da kažem da sam ja dala šansu njima više puta, ali više neću. Ona je njemu obećala da će imati hiljadu evra od nje, dok smo živeli u Dubravniku, ona je njemu pokrala sve, hendikepirala ga je doslovno. Neriu su deda i stirc uplaćivali novac na stambenu štednju, koji je Sita podizala za sebe, a Nerio to nije hteo da uzima zbog sestra , da bi one imale - rekla je Hana pa je dodala:

- MI smo u kući u Dubrovniku bili 9 meseci, Asmin je sve govorio istinu, Jasni nije radila mašina, mi smo veš prali kod Edite koja nam je cepala stvari. Nerio je bio dadilja njoj, on nije išao u školu da bi čuvao sestre. Ona je radila sve protiv njega a sada diže u nebesa njegovu bivšu curu, koja je imala sve poroke koji prepisuju meni - rekla je Hana.

- Mi kada smo počeli da živimo zajedno on je meni zvao da mi kaže da ne želi naše dete, a ja sam bila trudna dva meseca. Ja sam ostala u šoku,a on mi je nakon toga rekao da ga je ona zatvorila, da ga je ucenjivala da to kaže. Nakon toga je nas Nikica upozorio da ona hoće da me se reši da me gurne niz stepenice, ona je spremna na sve i znam da će sada biti da ja blatim nju, da manipulišem Neria - rekla je Hana pa je dodala:

- Kada je Aneli ušla mene su ljudi zvali da mi govore da su verovali Siti ali više ne, ona je govorila da sam ja vređala njeno dete sa autizmom, a to je laž, ja Neriove sestre volim, to su divna deca koja imaju groznu majku.

