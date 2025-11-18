AKTUELNO

Domaći

SITA JE NAJGORA OD SVIH: Maja otkrila koje je uvrede trpela od Ahmića, priznala da je Aneli najbolja od svih njih, pa Neriju i Hani dala vetar u leđa (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Morala da kaže!

Nakon što je Hana Duvnjak otkrila sve o porodici Ahmić, voditelj MIlan Milošević je dao reč Asminu Durdžiću:

NIKICA NAS JE SPASIO: Hana otkrila kako je Sita ucenjivala Neria, progovorila o njegovom detinjstvu: BIO JE DADILJA DA BI ONA UŽIVALA (VIDEO)

- Sve što je Hana rekla o njima, to je sve istina. Od brata žena je sve prošla isto. Moram da kažem da je to dete što je bolesno plakalo je sa tri mesca, a Sita je dala detetu lekove za spavanje i to dete je od tada bolesno - rekao je Asmin.

- Ona nije htela da se naše dete vakciniše - rekla je Hana,

- To je radila i sa Norom. Sve je istina što je pričala, meni je jako teško da pričam. Moram da kažem da razumem Neria, on se plaši svog ujaka, ali on nije toliko loš, on se ograđuje od njih, a svi se boje njih zbog brata - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što je Aneli uradila je sramota. Moram da kažem da u toj porodici niko nije normalan, Hana i Nerio treba da se bore za sebe, a ovi koji šalju maskirane ljude da ih proganjaju, to je užas, nemam nijednu lepu reč o njima, a Aneli je mala maca kakava je Sita. Ona je rekla da je mene majka napustila čim me je citiram "izbacila iz va*ine", One pljuju druge, a svoju porodicu uništavaju. Sita nije normalna žena, ima dosta uticaja na Aneli, nek su samo Hana i Nerio zajedno - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.

