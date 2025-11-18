AKTUELNO

NAPOKON ĆE TA PORODICA DA IDE... Kačavenda nikad žešće komentarisala Ahmiće, nazvala ih monstrumima: Ponižavaju dvoje mladih koji se bore za porodicu (VIDEO)

Miljana Kulić je ustala kako bi prokomentarisala ulazak Hane u Elitu 9, ali i porodicu Ahmić.

- Hana je rekla sve pravo u metu, tu se vidi iskrenost. Sve ovo što sam čula o Siti sam sve već znala,NErio je sve rekao o njoj, sve nam je jasno kada dete govori o majci da je zlo, Hana je sve rekla o nkoj što je sramota. U toj porodici su svi zlo, i majka i sestra i tetka i baba, svi su. Ljudi majka svoju ćerku podvodi da se prostituiše, da bi donela novac, Aneli je još i dobra kako je odrasla. - rekla je Miljana pa je dodala:

- Meni je žao Nore, žao mi je Arije, Neria, to su monstrumi,užas. - rekla je Miljana.

- Za mene su to sve ista go*va, to su Ahmići. Meni je žao Neria i Hane i Asmina i njegove porodice, sada sve dolazi na to, sve se otkriva kakve su Aneli i Sita. Meni je bilo jasno što je on ćutao za neke stvari, on je štitio svoje sestre, a Aneli je đubretarka obična, kako su pokušavali da degradiraju Neria i Hanu. Ljudi su komentarisali kako je sramota što se Nerio odriče majke, a majka monstrum, koji će mu ku*ac takva majka, a ovo dvoje mladih se bori za svoju porodicu i svaka im čast. Sramota je da Aneli ovako komentariše ulazak ove devojke, da vređa ovu devojku, voditelja, sramota treba da ih bude. Ko će da komentariše osobu koja prenosi narkotike u vagini, kakva Sita može da bude baba kada je ovakva prema svom detetu, a da ne pominjemo kakva je Aneli majka. Drago mi je što će napokon ta porodica da ode u tri pi*ke materine - rekla je Milena.

