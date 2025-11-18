OVO JE NACIJA ČEKALA! Matora odabrala Asmina i Aneli za svoje potrčke, Luka skočio kao oparen: Ovo nije fer, kao da sam ja poslao Draganu i Janjuša (VIDEO)

Vreme je za suočavanje!

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi odabrala svoje potrčke.

- Podićiću Asmina, Aneli, Luku, Maju, Anitu i to je to. Što se tiče Maje i Asmina, od početka mi je to zanimljivo i mislim da sa Asminove strane postoji peckanje i dobacivanje. Mislim da se lopta negde spustila, nismo imali prilike da ih vidimo kao potrčke. Što se tiče Anite i Luke, eto i po kući svi pričaju, ono što vidimo je da dobacuje Aniti. Luka i Maja su bili povezivani, znam šta sam pričala sa Majom... - rekla je Matora.

- Maja i ja reč nismo progovorili - rekao je Luka.

- Matora, mi nismo progovorili jer je tada tišina bila jača od zvuka - rekla je Maja.

- Asmin, koliko god da je na Aneli ogorčen i psuju, morbidne psovke, rasprava oko DNK, on uvek nađe motiv i da je odbrani. Ja mislim da se igra na svoju štetu ne igra. Ove nedelje će biti Aneli i Asmin - rekla je Matora.

- Aneli da nije uradila to što je uradila u sedmici, imala bi sigurno sve najbolje. Da je nešto valjalo, ne bi bila bivša - rekao je Asmin.

- Ja sam se sada razočarao u Matoru, jer ovo što si uradila to nije fer. To je isto kao da sam ja poslao Draganu i Janjuša - skočio je Luka.

Nakon ovoga, Matora je odabrala svoju devojku Draganu Stojančev﻿ić za omiljenu ličnost.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić