TOTALNO JE RASKRINKALI: Ivan smatra da je Teodora drži Bebicu na dugom lancu, Filip priznao zbog čega mu još uvek nije devojka (VIDEO)

Asmin Durdžić je naredni komentarisao odnos Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Što se tiče kreveta to je to, Bebica može da se iseli ali jja ne dam - rekoa je Asmin pa je dodao:

- Ti ležiš sa nekim u krevetu, sve se čuje ali ništa. Filip štiti Teodoru, ali to ne pokazuje nikome. Međutim Filip je dopbar dečko, on neće da kaže ša je bilo, a ona je takva i sa Takijem - rekao je Asmin.

- Taki je nju stvorio. - dodala je Miljana-

Foto: TV Pink Printscreen

- O mom ocu vodite računa, oni su sve imali ispod pokrivača - rekla je Maja.

- Stekao sam utisak da Teodora proverava kako je raazmišljam, a Filip razmišla o koracima, a kada Filip bude priznao nju kao devojku, tada će se sve promeniti - rekoa je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada je ne bude vatao za si*e onda je neću vređati - rekao je Asmin.

-Njemu Teodora svojim postupcima daje lažnu andu - rekao je Ivan.-

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde Teodora više rizikuje nego ja, ja bih sa njom ušao u vezu,a li hoću da je upoznam - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

