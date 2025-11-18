AKTUELNO

Zadruga

Ne štedi reči! Teodora podivljala zbog Bebičine pozicije na anketi, izvređala ga kao nikad: Gde si tu suze ja*aro?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici su danas imali priliku da među sobom izglasaju najplemenitijeg učesnika, a sada je voditelj Milan Milošević otkrio kako su glasali gledaoci putem Pink.rs ankete.

TOTALNO JE RASKRINKALI: Ivan smatra da je Teodora drži Bebicu na dugom lancu, Filip priznao zbog čega mu još uvek nije devojka (VIDEO)

Naime, on je podigao Bebicu, jer je on zauzeo treće mesto na ovoj anketi.

- Jeste lepa anketa, ali mislim da nikome dobro ne može da donese, inače - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jao koja žrtva, koja si ti jaj*ra i sis*ca - dobacila je Teodora.

- Dobro bre. Ja praštam osobama kojima volim, ne verujem šta se dešava. Ja znam kako se ja osećam - rekao je Bebica.

Afera krevet trese sve! Teodora zauvek presekla sa Bebicom, on tvrdi da ga ona i dalje gleda: Zamisli da posle svega sa Filipom on ovo kaže?! (VIDEO)

- Gde si tu suze?! Evo pogledaj, nema više, folirant - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Milan je otkrio da se na drugom mestu našla Anita Stanojlović.

- Rekla sam da je bolje što se završio nas odnos, da se ne bih blamirala. Ljudi u meni prepoznaju dobre osobine i kvalitete, generalno praštam i smatram za sebe da sam plemenita - rekla je Anita.

Ne da na nju! Teodora i Đukić dovedeni pred svršen čin, negiraju sva dešavanja iz izolacije, Filip skočio da je brani pred svima (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Za sam kraj, Milan je otkrio da se na prvom mestu, kao najplemenitija osoba u rijalitiju, našao Anđelo Ranković.

- Danas sam pričao, osporavaju dobre i loše ankete, sve im je to nebitno, pričaju kako će da mašu sa Rajskog ostrva, a ovo im nije narod i nisu gledaoci. Obožavam kada sam na pozitivnim anketama, svi znamo koliko ljudi ovo gleda i prati, šta radimo na društvenim mrežama - rekao je Anđelo.

Napokon priznali: Evo što su raskinuli Bora i Anastasija, u sve se umešala Matora (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

