Ne štedi reči! Teodora podivljala zbog Bebičine pozicije na anketi, izvređala ga kao nikad: Gde si tu suze ja*aro?! (VIDEO)

Učesnici su danas imali priliku da među sobom izglasaju najplemenitijeg učesnika, a sada je voditelj Milan Milošević otkrio kako su glasali gledaoci putem Pink.rs ankete.

Naime, on je podigao Bebicu, jer je on zauzeo treće mesto na ovoj anketi.

- Jeste lepa anketa, ali mislim da nikome dobro ne može da donese, inače - rekao je Bebica.

- Jao koja žrtva, koja si ti jaj*ra i sis*ca - dobacila je Teodora.

- Dobro bre. Ja praštam osobama kojima volim, ne verujem šta se dešava. Ja znam kako se ja osećam - rekao je Bebica.

- Gde si tu suze?! Evo pogledaj, nema više, folirant - rekla je Teodora.

Milan je otkrio da se na drugom mestu našla Anita Stanojlović.

- Rekla sam da je bolje što se završio nas odnos, da se ne bih blamirala. Ljudi u meni prepoznaju dobre osobine i kvalitete, generalno praštam i smatram za sebe da sam plemenita - rekla je Anita.

Za sam kraj, Milan je otkrio da se na prvom mestu, kao najplemenitija osoba u rijalitiju, našao Anđelo Ranković.

- Danas sam pričao, osporavaju dobre i loše ankete, sve im je to nebitno, pričaju kako će da mašu sa Rajskog ostrva, a ovo im nije narod i nisu gledaoci. Obožavam kada sam na pozitivnim anketama, svi znamo koliko ljudi ovo gleda i prati, šta radimo na društvenim mrežama - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić