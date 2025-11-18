NOĆ KOJA JE PROMENILA TOK RIJALITIJA! Neriova Hana ušla u Elitu, Aneli PUCA PO ŠAVOVIMA, Teodora i Bebica DEFINITIVNO ZAVRŠILI! (VIDEO)

Više ništa neće biti isto.

Prethodna noć u "Eliti" počela je izuzetno burno, jer je Bela kuća postala bogatija za novu učesnicu.

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Hanu Duvnjak, verenicu Neria Ružanjija, koja se nakon razgovora uselila u Belu kuću.

Kada je ušla u "Elitu" Hana se odmah zaletela u Neriov zagrljaj, te su se verenici dugo grlili, željni jedno drugog.

Aneli Ahmić nije ostala imuna na njen ulazak, te je odmah imala neumesan komentar.

- Luka i ti si dobro došao u klub omraženih - rekla je Hana Luki.

- Pogledajte joj zube samo - dobacila je Aneli.

- Čekaj da se javim kumi mojoj Maji - rekla je Hana.

Hana se odmah obratila Luki Vujoviću.

- Luka moja saučešće jer si ušao u klub ljudi koji Ahmići mrze. Ti si napolju njima gori nego Asmin - rekla je Hana.

- Ajmo još jedan dušmanin. Nisam pružila ruku, što da neko pljuje moju porodicu, a ja da pružam ruku - ubacila se Aneli.

Nakon toga, Nerio je otišao je sa Hanom, svojom verenicom, u sobu za rehabilitaciju, te su tako obavili razgovor o svemu što se dešava.

- Jao koliko si mi falio, zašto nosiš naočare. Arija je super, odmah da znaš. Onoliko koliko si mislio, pomnoži sa 500. Ja sam u šoku da sam ja ušla ovde, znaš da nikada ne bih, znaš da nisam bila za ovo da i ti ideš. Ariji sam pokazivala smešne videe tebe, gde đuskaš sa Urošem, ona govori: "Tata". Napolju je baš katastrofalno, baš katastrofalno. Bila je policija, ja sam bila dva puta u policiji, poslala nam je nekoga u kuću, neko je pokušao da upadne, uspela sam da snimim hvala Bogu. Rekla je za Ariju da je zaostala, da je nesposobna, da ne priča, sve najgore što može, ona je rekla za naše dete. Aneli, pre nego što je ušla i bila kod Dušice, ono što je rekla kod nekog čoveka, rekla je da sam na heroinu, da sam na kristalu, da zlostavljam dete, da se ne brinem o detetu. Onda tvoja majka, da ne govorim za nju sad. Rekla da sam te prevarila sa Cvetom, Jasna je rekla da sam te prevarila u trudnoći. Ko nam je pozajmio pare za stan u Šumetu - rekla je Hana.

Dok su Nerio i Hana razgovarali, Aneli je prolila more gorkih suza.

Hana je Neriju pomenula i njegovu baku Nadu, koja ga je branila od Ahmića.

- Moraš da budeš normalan, da pričaš i sve da kažeš kako je bilo...Pozdravila te je baba Nada, pozdravila te je Arija... Jasna, Bog te mazao koliko ona kune. Ima 40 tiktokova sigurno da će mi uzeti dete, kaže: "To dete će biti kod mene, kraj mene". Snima se tamo po Sarajevu u autu, deca nevezana...Rekla je da si patološki lažov, da sve lažeš, da je ona mene prvi put upoznala kada sam bila trudna šesti ili sedmi mesec, pa da nije htela da me gurne. Aneli odjednom nema poruke za to, kako nema, rekli smo joj?! Zašto smo se mi posvađali s teta Nadom?! Napravila ti je Nadu nacionalistom - rekla je Hana i dodala:

- Da bre, ona se za tebe životom zauzela, pokazivala je kako ti je uzeto sa štednje, ona je napala što ne priča o tvom pokojnom ocu. Ona garderoba što ti je Aneli dala, to nije od Site ni od nje, to je reklama - navela je ona.

Hana se suočila i sa Asminom Durdžićem te ga je pitala kako ga nije sramota da priča da je ona prevarila Nerija.

- Nije mi Ines rekla. Kada ste se rastali, ti si probala s drugim muškarcem, on s drugom ženom, ništa loše nisam s tim rekao - rekao je Asmin.

- Ines ti je sada BFF sa Sitom, jer ova ima videe i ova je rekla mrtva pijana da ništa nije istina - rekla je Hana.

- Ines mi je sve slala dokaze, a ona se plaši Site pa sve svaljuje na tvoju mamu, jer se boji od ove - rekao je Asmin.

Potom je u kuću ušao Milan Milošević, te je odmah podigao Hanu.

- Kakav ti je osećaj bio kada ti je svekrva iz pakla pretila da ćete rasporiti ? - upitao je Milan.

- Katastrofalno, meni niko nije smeo da pusti da izađem iz kuće. Nakon toga ona je dobila zabranu prilaska, meni je Nerio tada rekao da zovem policiju, Sita je nakon toga bila u pritvoru 24 sata, a nas je Nikica molio da je pustimo i da je povučemo kako bi je pustili. Moram da kažem da su meni dolazili maskirani naslednici na kuću kada je Nerio ušao - rekla je Hana.

- Mene je bilo najviše strah za moje dete, sve su napravile, samo još nisu pucale u mene. Edita, poslala policiju na vrata zato što sam ja Joci novinaru rekla da mi je sekla garderobu i da je ulazila u kuću bez kucanja. Rekla je policiji da ja njih javno blatim i da dovodim u opasnost nju i celu porodicu. Ona je tu navela da sam joj pretila, da sam ja nju okaljala javno na Pink televiziji, meni je dete tu plakalo, prepala se. Međutim, oni su meni rekli da znaju ko su Ahmići, dali su mi da potpišem da su bili...Ja nisam ni prva, ni poslednja - rekla je Hana.

Ona je dodala da njena ćerka neće da ostaje sa Sitom.

- Odmah vrišti kada vidi Situ ili bilo koga tamo, nikada nije bila plačljivo dete...Veštačka inteligencija je Sitino najveće oružije. Kada sam ja bila trudna tri meseca, poslale su nam socijalno anonimno, ja sam se testirala, bila sam negativna na sve...Ona nije priznala Ariju, govorila je da nije Neriova - rekla je Hana.

Hana je potom nastavila da iznosi detalje zabrinjavajućeg odnosa sa Sitom.

- Moram da kažem da sam ja dala šansu njima više puta, ali više neću. Ona je njemu obećala da će imati hiljadu evra od nje, dok smo živeli u Dubravniku, ona je njemu pokrala sve, hendikepirala ga je doslovno. Neriu su deda i stirc uplaćivali novac na stambenu štednju, koji je Sita podizala za sebe, a Nerio to nije hteo da uzima zbog sestra , da bi one imale - rekla je Hana pa je dodala:

- MI smo u kući u Dubrovniku bili 9 meseci, Asmin je sve govorio istinu, Jasni nije radila mašina, mi smo veš prali kod Edite koja nam je cepala stvari. Nerio je bio dadilja njoj, on nije išao u školu da bi čuvao sestre. Ona je radila sve protiv njega a sada diže u nebesa njegovu bivšu curu, koja je imala sve poroke koji prepisuju meni - rekla je Hana.

Potom je ustao Asmin i potvrdio Haninu priču.

- Sve što je Hana rekla o njima, to je sve istina. Od brata žena je sve prošla isto. Moram da kažem da je to dete što je bolesno plakalo je sa tri mesca, a Sita je dala detetu lekove za spavanje i to dete je od tada bolesno - rekao je Asmin.

- Ovo što je Aneli uradila je sramota. Moram da kažem da u toj porodici niko nije normalan, Hana i Nerio treba da se bore za sebe, a ovi koji šalju maskirane ljude da ih proganjaju, to je užas, nemam nijednu lepu reč o njima, a Aneli je mala maca kakava je Sita. Ona je rekla da je mene majka napustila čim me je citiram "izbacila iz va*ine", One pljuju druge, a svoju porodicu uništavaju. Sita nije normalna žena, ima dosta uticaja na Aneli, nek su samo Hana i Nerio zajedno - dodala je Maja.

Aneli je napustila crni sto i zavukla se u krevet u kuću Odabranih, a Asmin je došao u nameri da je smiri, ali proveo se kao bos po trnju.

- Ti nisi za ovo kriva, izađi i odbrani se, ja znam što te Sita ucenjuje, ali reći ću ja to, ti se smiri i ustani i vrati u emisiju - rekao je Asmin.

- Sita je napravila od tebe monstruma, a ona je monstrum, ideš protiv sebe i protiv Nore, sebe uništavaš zbog Site, moraš da se trzneš - rekao je Asmin.

Nakon toga Aneli je skočila na Asmina i krenula da ga udara i čupa, ali ju je Asmin oborio na pod i sve vreme je smirivao.

Nakon toga ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora odabrala je svoje potrčke.

- Podićiću Asmina, Aneli, Luku, Maju, Anitu i to je to. Što se tiče Maje i Asmina, od početka mi je to zanimljivo i mislim da sa Asminove strane postoji peckanje i dobacivanje. Mislim da se lopta negde spustila, nismo imali prilike da ih vidimo kao potrčke. Što se tiče Anite i Luke, eto i po kući svi pričaju, ono što vidimo je da dobacuje Aniti. Luka i Maja su bili povezivani, znam šta sam pričala sa Majom... - rekla je Matora.

- Asmin, koliko god da je na Aneli ogorčen i psuju, morbidne psovke, rasprava oko DNK, on uvek nađe motiv i da je odbrani. Ja mislim da se igra na svoju štetu ne igra. Ove nedelje će biti Aneli i Asmin - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević potom je podigao Matoru i Boru Santanu kako bi čuo oko čega oni imaju problem.

- Nije mi žao što sam bacio pare, nego što su to pare od Velikog šefa. Od 150 ljudi, niko nije bio, osim Maje, Mine...Njena majka pokojna je bila legenda, njen otac isto. Nas četvoro iz Železnika ima, ona se zna ceo život s njim, daje mali budžet. Ja volim da delim i da imaju svi, ona je namerno to radila kao da je ona bitna, ona voli da bude baja i da se ponaša kao muško. Napravila je ovo namerno, da nas kao isponižava, kao zbog njene devojke, a njena devojka uzima. Lako je biti švercer kada ti neko daje. Smešno, pare nisu problem, nego što je ona loš čovek. Čak je i Ivan Koka bio s njenim ribama, da ne nabrajam. Nikada nije znala da ispoštuje ljude s kojima je odrasla. Ne mislim da je dobar čovek, uvek sam mislio kao: "Naši smo", ubacio sam je da kuva u tu emisiju, naučila je da kuva pored Čorbe, uvek me je spuštala, priča kao: "Nemam boljeg, nemam goreg", ne zoveš braću na svadbu, bliže ljude, zoveš Karića i Gastoza. Šlihtala se Anđelu, pravila mu pečenje, piletine i ludila, znamo kako je završila. Danas je dala veliki budžet Luki, ne razumem Terzi, najviše jer je Luka uzeo 16 piva, a njoj dao četiri. Ja nju ne mrzim, ali nemam lepo mišljenje posle svega. Ja godinama prećutim, kao biće bolje. Dođe Stanislav, ona ga veliča u nebesa, kao braća, MMA borci, da se Luka malo opusti, Luka bi joj brat bio. Ona uvek ima jedan par koji hrani, goji. Šmeker za ribe jeste, svaka joj čast, ali prijatelj nije. Svako ko je voli, dabogda vam dete izvela Matora iz bolnice - rekao je Bora.

- Ne znam šta da ti kažem, on ima takvo mišljenje. Iznosi laži, da priča istinu, okej. Priča da sam strpala Koku u zatvor, to je laž! Priča da Dragana prodaje cigare, ona kupuje i prodaje ih. Ako je neko iz Železnika, jedini ovde koji ima pravo na mene da se ljuti od Bore i od Vanje, jeste Jovan, s kojim sam živela u istoj ulici. Terza mi je rekao u šetnji da mu je rekao da su se na sahrani moje majke svi smejali kao da su naduvani. Nije rekao da je video sliku i da je osudio ljude koji su na slici, zato je dobio mali budžet. Bora je ovde prvi ustao i rekao da sam ja sve prijatelje izdala, on jeste prijatelj mog brata. Prvu svirku je Bora imao na mom 16. rođendanu, ali Bora i ja nismo najbolji drugari iz detinjstva. Ako meni i najbolji drug iz detinjstva dođe i kaže mi stvari koje je rekao Bora, ja bih dala mali budžet - rekla je Matora.

Voditelj je potom podigao Teodoru Delić da iskomentariše šta radi sa Filipom Đukićem u izolaciji.

- Što se tiče kreveta, tražila sam krevet i već sam se raspitivala gde ću da se prebacim. Bila sam u fazonu da se zamenim sa nekim, rekao je Dača da bi se on zamenio, on je na to rekao da ne može niko da dolazi, znači on meni ne da da se prebacim. Evo večeras, on je u Odabranima, u fazonu sam da prespavam tu, jedino na garnituri da spavam. Nismo i dalje ozvaničili odnos, niti smo ozvaničili vezu - rekla je Teodora.

- Je l' si mu rekla da si imala oralni se*s jutros - pitao je Milan.

- Filip i ja nismo imali nikakav se*s, a ni poljubac - rekla je Teodora.

- Prvo, nije ništa bilo, nismo se ljubili u usta, ništa. Zabole me ku*ac da kažem nešto, da vršite pritisak na mene, nećete dobiti, kod mene to ide kontra - rekao je Đukić.

Kada je Milan Milošević otkrio da je Bebica na trećem mestu po mišljenju gledalaca za najplemenitiju osobu, Teodora je podivljala i izvređala ga.

Nakon emisije bilo je očigledno svima da Murat Asylguzhin ne skida pogled sa Sofije Janićijević.

Na samom kraju večeri, Teodora i Bebica su obavili maratonski razgovor i svađu, nakon čega su odlučili da je definitivno kraj.

Autor: R.L.