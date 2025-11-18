Nova drama bivših učesnika Elite! Milovan odgovorio na optužbe bivšeg muža Aleks Nikolić da je prisluškivao njihovo suđenje

Bivši učesnici "Elite" Aleksandra Nikolić i Milovan Minić i dalje imaju niz problema s njenim bivšim mužem Urošem Jovanovićem, zahvaljujući čijoj prijavi im je policija izdala zabranu prilaska maloj Anastasiji, Aleksandrinoj i Uroševoj ćerkici.

Aleksandra i Milovan su tim povodom uložili žalbu koja im je odbijena, a nakon nedavnog javnog oglašavanja Uroša Jovanovića, Minić je rešio da odgovori i demantuje ga.

- Moram da se oglasim i demantujem objavu Uroša Jovanovića jer je izneo neistinu. On je izneo da sam ja prisluškivao suđenje 5.11.2025. i izneo u javnost detalje suđenja u vezi deteta. To apsolutno nije tačno. Ja nisam prisluškivao nego sedeo u hodniku gde svi ostali građani sede i čekaju završetak ročista. Ja nisam izneo ništa što se tiče deteta, nego moje bivše supruge - rekao je Milovan za Pink.rs i dodao:

- Uroš je rekao da je Marijana "divna žena" koja čuva njegovo dete, oca i sestru, šta to u prevodu znači vi prosudite sami, nije želeo da se izjasni u kakvom odnosu je Uroš sa Marijanom i ako svi znamo. Nadam se da će sve ovo biti sastavni deo zapisnika i rešenja. To je sve što sam ja čuo i izneo. U mom obraćanju javnosti nigde nisam pomenuo dete i ne znam zašto to Uroš povezuje sa "poveravanju deteta". Nema tu šta da se dokazuje , jer nikom, pa ni meni, nije zabranjeno da sedi u hodniku suda ispred sudnice. Žalosno je što deca ispaštaju zbog nesuglasica roditelja.

Autor: D. T.