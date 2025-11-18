AKTUELNO

Domaći

Nova drama bivših učesnika Elite! Milovan odgovorio na optužbe bivšeg muža Aleks Nikolić da je prisluškivao njihovo suđenje

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Bivši učesnici "Elite" Aleksandra Nikolić i Milovan Minić i dalje imaju niz problema s njenim bivšim mužem Urošem Jovanovićem, zahvaljujući čijoj prijavi im je policija izdala zabranu prilaska maloj Anastasiji, Aleksandrinoj i Uroševoj ćerkici.

Aleksandra i Milovan su tim povodom uložili žalbu koja im je odbijena, a nakon nedavnog javnog oglašavanja Uroša Jovanovića, Minić je rešio da odgovori i demantuje ga.

Foto: pink.rs, privatna arhiva

- Moram da se oglasim i demantujem objavu Uroša Jovanovića jer je izneo neistinu. On je izneo da sam ja prisluškivao suđenje 5.11.2025. i izneo u javnost detalje suđenja u vezi deteta. To apsolutno nije tačno. Ja nisam prisluškivao nego sedeo u hodniku gde svi ostali građani sede i čekaju završetak ročista. Ja nisam izneo ništa što se tiče deteta, nego moje bivše supruge - rekao je Milovan za Pink.rs i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš je rekao da je Marijana "divna žena" koja čuva njegovo dete, oca i sestru, šta to u prevodu znači vi prosudite sami, nije želeo da se izjasni u kakvom odnosu je Uroš sa Marijanom i ako svi znamo. Nadam se da će sve ovo biti sastavni deo zapisnika i rešenja. To je sve što sam ja čuo i izneo. U mom obraćanju javnosti nigde nisam pomenuo dete i ne znam zašto to Uroš povezuje sa "poveravanju deteta". Nema tu šta da se dokazuje , jer nikom, pa ni meni, nije zabranjeno da sedi u hodniku suda ispred sudnice. Žalosno je što deca ispaštaju zbog nesuglasica roditelja.

Autor: D. T.

#Aleksandra Nikolić

#Milovan Minić

#Uroš Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

ZABRANJENO MI JE DA VIĐAM I ČUJEM DETE! Aleksandra Nikolić i Milovan bili u policiji: Dala sam izjavu...

Domaći

ALEKS I MILOVAN PRIJAVLJENI POLICIJI! Dobili zabranu prilaska njenoj ćerkici, bivši muž Uroš izneo skandalozne detalje: Bolesnik mi je snimao dete dok

Domaći

I DA SAM NAJGORA, OVO... Aleksandra Nikolić ne dolazi sebi nakon što je dobila zabranu prilaska ćerki, otkrila svoj sledeći korak (FOTO)

Domaći

HITNO OGLAŠAVANJE MILOVANA MINIĆA! Nakon što ga je Aleksandrin bivši optužio da snima njihovu ćerku rešio da raskrinka njega i Marijanu: KRIMINALAC NA

Domaći

Tužila sam tog Gargamela: Josipa zarežala nakon što ju je Milovan optužio da je tražila da joj refundira 500 RSD za gorivo, kada je išla u vrtić po Al

Domaći

Ja sam mu rak-rana, sumnjam da su se čuli i pre mog ulaska: Šok otkriće Milovana Minića! Progovorio o odnosu sa Marijanom, pa priznao: Zabranio sam da