Ne mogu organski da je podnesem, a bio bih joj tu do kraja života! Anđelo posavetovao Teodoru, pa izgovorio najstrašnije reči za Anitu! (VIDEO)

Sad je sve šanse prokockala.

Tokom ovog popodneva Anđelo Ranković rešio je da uputi prijateljske savete Teodori Delić, koja je nedavno raskinula svoju veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Anđelo je rekao da se uzdrži od pljuvanja Bebice jer će ga tako mnogo povrediti.

- Njega će još dodatno povrediti da ga ti vređaš. Ja bih njoj bio tu do kraja života za šta god da joj treba, ali ne mogu organski da je podnesem zbog svega što je pričala - rekao je Anđelo.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.