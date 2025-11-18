AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu organski da je podnesem, a bio bih joj tu do kraja života! Anđelo posavetovao Teodoru, pa izgovorio najstrašnije reči za Anitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je sve šanse prokockala.

Tokom ovog popodneva Anđelo Ranković rešio je da uputi prijateljske savete Teodori Delić, koja je nedavno raskinula svoju veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Foto: TV Pink Printscreen

Anđelo je rekao da se uzdrži od pljuvanja Bebice jer će ga tako mnogo povrediti.

- Njega će još dodatno povrediti da ga ti vređaš. Ja bih njoj bio tu do kraja života za šta god da joj treba, ali ne mogu organski da je podnesem zbog svega što je pričala - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

NE MOGU DA JE PODNESEM UTORKOM! Marija besna kao ris zbog Miljaninog alkoholisanja, pa brutalno udarila na Maju i Teodoru: Nije štedela reči! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da budem svoja: Aneli priznala koliko je koči odnos sa Lukom, ništa od pomirenja! (VIDEO)

Zadruga

Napeto do samog kraja: Sale Luks priznao da je odlepio za Vanjom, takmičari Anđelu ne mogu da nađu zamerku! (VIDEO)

Zadruga

Njegov odlazak u Budvu je bio TEST! Ena Čolić cveta u ljubavi sa Pejom, otkrila kako je došlo do pomirenja! (VIDEO)

Domaći

Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)

Domaći

Trčala je gola i jurila me po zgradi: Anđelo otvorio sve karte i rešio da Anitu ukanali za sva vremena, pa obelodanio sav prljav veš! (VIDEO)